WTA Palermo – Forfait di Martina Di Giuseppe | cambia l’avversaria di Sara Errani al primo

Tennis - WTA Palermo 2019 : Aleksandra Krunic batte in due set Jessica Pieri al primo turno : Finisce con una sconfitta netta ma abbastanza onorevolmente per Jessica Pieri l’esordio nel circuito maggiore nel WTA International sulla terra rossa di Palermo . La 22enne nativa di Lucca è stata battuta col punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 27 minuti dalla serba Aleksandra Krunic . La toscana specialmente nel secondo set ha tentato di tenere testa alla 26enne di Belgrado che la precede di oltre 200 posizioni nella classifica mondiale, 103 contro ...

WTA Palermo – Giulia Gatto-Monticone agli ottavi : Antonia Lottner si ritira dopo il primo set : Giulia Gatto-Monticone accede ai sedicesimi di finale del WTA di Palermo : la tennista italiana si qualifica grazie al ritiro dell’avversaria Antonio Lottner Bastano appena 50 minuti a Giulia Gatto-Monticone per accedere agli ottavi di finale del WTA di Palermo . Sulla terra rossa del torneo siciliano, appena tornato nel calendario WTA, la tennista numero 163 al mondo si è presa il primo set per 6-2 contro la tedesca Antonia Lottner , poi ...

