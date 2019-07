Wolfenstein | Youngblood sarà pubblicato un giorno prima su PC

Wolfenstein : Youngblood non supporterà il ray tracing al lancio : Wolfenstein: Youngblood è uno dei pochi titoli con supporto confermato per ray tracing, ma la funzione a quanto pare non sarà disponibile al lancio. Sebbene l'implementazione del ray tracing sul gioco non è stata ulteriormente approfondita, sembra che l'arrivo di questa feature arriverà molto più in là nel tempo.Durante un'intervista il produttore esecutivo Jerk Gustafsson ha rivelato che il ray tracing non sarà disponibile al lancio del gioco ...

MachineGames : Wolfenstein Youngblood sarà un gioco "intrinsecamente politico" : Wolfenstein: Youngblood introdurrà un sacco di cose diverse per la serie, dalla sua non linearità, a 25-30 ore di contenuto. Ma gli sviluppatori faranno anche in modo che il titolo non sia troppo distante dall'identità della serie. Un elemento di collegamento, saranno i contenuti politici piuttosto ovvi, secondo il produttore esecutivo Jerk Gustafsson.Parlando con Stevivor, Gustafsson ha detto che a causa semplicemente della natura della serie e ...

"La co-op di Wolfenstein : Youngblood ci ha costretti a pensare i maniera non lineare per storia e gameplay" : In Wolfenstein: Youngblood gli sviluppatori hanno sperimentato molte cose che prima non hanno avuto modo di provare, e come ci racconta l'executive producer del gioco, Jerk Gustafsson, il comparto co-op ha influenzato molto anche moltissimi altri aspetti del gioco.In Wolfenstein: Youngblood ad esempio, in co-op potremo affrontare le missioni nell'ordine in cui vogliamo, avendo dunque una progressione e un gameplay molto aperto e libero, il che ...

Wolfenstein : Youngblood e Cyberpilot entrano in fase gold : Wolfenstein sta per vedere l'uscita di due nuovi giochi, con Wolfenstein: Youngblood e il titolo per la realtà virtuale Wolfenstein: Cyberpilot. La pagina Twitter ufficiale di Wolfenstein ha da poco confermato che entrambi i giochi sono entrati in fase gold.Questo significa che entrambi gli sparatutto in prima persona hanno ufficialmente concluso lo sviluppo. Tuttavia MachineGames e Arkane Studios, che sta co-sviluppando Youngblood, non ...

Wolfenstein : Youngblood sarà il primo capitolo della serie a non subire censure in Germania : A quanto pare il nuovo Wolfenstein: Youngblood e la sua espansione VR Cyberpilot arriveranno in Germania senza alcun tipo di censura politica, essendo di fatto i primi capitolo della saga a non subire la lama (piuttosto insensata) della censura.Come riporta PC GamesN, questo cambio di rotta sembra essere stato possibile grazie alle recenti modifiche dei parametri di classificazione tedeschi (USK), tuttavia visto che il verdetto si basa sul gioco ...

Wolfenstein Youngblood : la collaborazione con Arkane Studios è stata molto proficua : Wolfenstein: Youngblood catapulterà il giocatore in una Parigi degli anni 80' invasa dall'esercito nazista, l'obiettivo sarà naturalmente liberare la città da soli o in compagnia di un amico. L'idea di inserire la componente cooperativa è nata grazie ad una collaborazione con Arkane Studios, altro studio di sviluppo della famiglia Bethesda.Come riporta Gamereactor, l'executive producer Jerk Gustafsson ha rilasciato alcune dichiarazioni durante ...

In Wolfenstein : Youngblood non sarete in grado di uccidere Hitler perché già morto : Durante un'intervista di VG247, all'amministratore delegato di MachineGames Jerk Gustafsson, è stato chiesto se Wolfenstein: Youngblood avrebbe visto la comparsa di Hitler."Siamo molto rigorosi quando si parla di lore ed alcune di queste cose che non abbiamo raccontato nella storia principale di New Order e New Colossus sono successe ugualmente. In realtà con questo gioco stiamo spiegando cos'è successo in questi anni, tuttavia ci atteniamo alla ...

Wolfenstein : Youngblood sarà più grande dei giochi precedenti - ma il prezzo rifletterà un tempo di sviluppo più breve : MachineGames ha affermato che Wolfenstein: Youngblood sarà molto più ricco di contenuti rispetto ai giochi precedenti, ma lo sta lanciando a un prezzo molto più basso. Durante un'intervista all'E3, VG247.com ha chiesto agli sviluppatori il motivo di questa scelta."Lo stiamo lanciando per $ 40, se acquisti l'edizione deluxe e poi riceverete anche il buddy pass, quindi un tuo amico potrà giocare gratuitamente", ha detto l'amministratore delegato ...

Wolfenstein : Youngblood durerà tra le 25 e le 30 ore : Anche se Wolfenstein: Youngblood è essenzialmente uno spinoff della serie, sembra che sarà il più grande gioco della saga fino ad oggi. Abbiamo riportato in precedenza come il gioco, sviluppato congiuntamente da MachineGames e Arkane Studios, avrà molte più attività dei titoli precedenti e sarà caratterizzato da un level design molto più aperto. Ora abbiamo nuove informazioni su quanto tempo ci vorrà per affrontare e completare tutte queste ...

E3 2019 : Wolfenstein Youngblood - prova : Ah, i mitici anni '80. Le luci al neon, i capelli cotonati, la musica rock e le svastiche tra le strade di Parigi. Forse non ve li ricorderete esattamente così, perché fortunatamente vi trovate a vivere nell'attuale universo e non in quello alternativo costruito da MachineGames per la serie di videogiochi Wolfenstein, nel quale i nazisti hanno trionfato durante la seconda guerra mondiale stringendo il mondo tra le strette grinfie del loro ...

E3 2019 : Bethesda annuncia Fallout 76 - The Elder Scrolls Blades - Wolfenstein Youngblood e DOOM Eternal : In occasione dell’evento fieristico E3 2019 dedicato ai videogiochi, in corso a Los Angeles, Bethesda ha presentato una carrellata di nuovi titoli destinati ad attirare l’attenzione degli appassionati. Protagonisti indiscussi sono stati Fallout 76, The Elder Scrolls Blades, Wolfenstein Youngblood e DOOM Eternal. Fallout 76 è uno dei titoli più controversi della software house statunitense, perché gli utenti non hanno apprezzato la ...

E3 2019 : Wolfenstein Youngblood si mostra in un gameplay trailer alla conferenza di Bethesda : Continua la conferenza E3 2019 di Bethesda e in questi minuti il protagonista è Wolfenstein Youngblood. La compagnia ha pubblicato un nuovo gameplay trailer e ha condiviso alcuni dettagli sul gioco in arrivo il 26 luglio su PC, PS4, Switch e Xbox One.Bethesda ha svelato che il titolo si svolge a Parigi 20 anni dopo The New Colossus. Il celebre Blazkowicz è scomparso e le sue figlie dovranno ritrovarlo nel corso dell'avventura.Leggi altro...

La versione PC di Wolfenstein : Youngblood supporterà la tecnologia RTX : MachineGames ha recentemente confermato che la versione PC di Wolfenstein: Youngblood supporterà la tecnologia RTX di Nvidia, facendo la felicità di tutti i giocatori PC.Come riporta Gamingbolt, gli sviluppatori hanno pubblicato un breve trailer dedicato alle possibilità (tra cui l'NVIDIA Adaptive Shading) offerte dalla versione PC dell'attesissimo sparatutto. Wolfenstein: Youngblood è la prima avventura cooperativa moderna di Wolfenstein. ...

Computex 2019 : NVIDIA e BETHESDA annunciano il supporto del ray-tracing per Wolfenstein Youngblood : NVIDIA e BETHESDA hanno annunciato oggi che Wolfenstein: Youngblood, il prossimo capitolo del leggendario franchise di Wolfenstein, includerà il supporto per effetti ray-tracing in tempo reale, NVIDIA Adaptive Shading e altre tecnologie di gaming avanzate che permetteranno ai giocatori di sperimentare un realismo mai visto prima nelle immagini di gioco. Per celebrare il ritorno del franchise Wolfenstein, NVIDIA ha dato il via a un ...