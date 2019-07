Volley | Qualificazioni Olimpiadi 2020 | il calendario delle partite dell’Italia a Bari

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) L’Italia si avvicina a grandi passi al torneo di qualificazione alledi Tokyoche andrà in scena nel weekend del 9-11 agosto al PalaFlorio di, la nostra Nazionale dimaschile inseguirà il pass per la rassegna a cinque cerchi in una fine settimana rovente per l’intero movimento. Gli azzurri sono obbligati a vincere il girone se vorranno staccare il biglietto per i Giochi: esordio soft contro il Camerun, poi partita abbordabile contro l’Australia e grande chiusura contro la Serbia. Lo scontro diretto tra l’Italia e gli slavi sarà decisivo ai fini della qualificazione, una battaglia campale da dentro o fuori: chi vince vola nel Sol Levante, chi perde dovrà giocarsi il tutto per tutto a gennaio. I ragazzi del CT Chicco Blengini si sono ritrovati poche settimane fa per preparare questo appuntamento senza aver disputatoufficiali ...

zazoomnews : Volley femminile Qualificazioni Olimpiadi 2020: tutte le partite dell’Italia in diretta tv su Rai Due prima serata… - AndySportWomen : RT @OA_Sport: Volley femminile, Qualificazioni Olimpiadi 2020: tutte le partite dell’Italia in diretta tv su Rai Due, prima serata per le a… - OA_Sport : Volley femminile, Qualificazioni Olimpiadi 2020: tutte le partite dell’Italia in diretta tv su Rai Due, prima serat… -