VIDEO Tour de France 2019 | Highlights e sintesi della tappa di oggi | Caleb Ewan concede

Tour de France – Terribile caduta per Fuglsang : lo svizzero dell’Astana costretto al ritiro [VIDEO] : Fuglsang costretto al ritiro: una caduta a 25 km dal traguardo della 16ª tappa mette ko lo svizzero dell’Astana Una 16ª tappa amarissima per Fuglsang oggi al Tour de France: il corridore dell’Astana è stato coinvolto in una Terribile caduta, a circa 25 km dal traguardo, dopo la quale è stato costretto al ritiro. Il 33enne svizzero, nono in classifica generale, ha riportato importanti conseguenze, anche se non è ancora chiara la ...

Tour de France – Che sfortuna per Thomas : caduta nella 16ª tappa per il campione in carica [VIDEO] : caduta per Geraint Thomas nella 16ª tappa del Tour de France: nulla di preoccupante per il campione in carica della Grande Boucle 16ª tappa sfortunata per Geraint Thomas: il britannico del team Ineos, campione in carica al Tour de France, è stato protagonista di una caduta nella frazione di Nimes. Thomas è finito in terra dopo aver probabilmente urtato il marciapiede in curva, ma non ha riportato nessuna grave conseguenza: il campione in ...

Diretta Tour de France 2019/ Streaming VIDEO Rai : così l'anno scorso - 16tappa - : Diretta Tour de France 2019: info Streaming video e tv, orario, percorso e vincitore della 16tappa, oggi 23 luglio a Nimes.

Tour de France – Yates fa sua la 15ª tappa : il ds non riesce a trattenere la commozione nell’ammiraglia [VIDEO] : Forti emozioni nell’ammiraglia della Mitchelton Scott: il ds White non riesce a trattenere le lacrime per la vittoria di Yates nella 15ª tappa del Tour de France Splendida vittoria di Yates, oggi nella 15ª tappa del Tour de France. Alaphilippe ha visto i suoi rivali accorciare le distanze in classifica generale, ma gli applausi sul traguardo di Foix Prat d’Albis sono stati tutti per il capitano della Mitchelton Scott. Il ...

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2019/ Streaming VIDEO Rai 14tappa : si sale sul Col du Soulor : DIRETTA TOUR de FRANCE 2019 Streaming video Rai: percorso, orario e vincitore della 14tappa Tarbes-TOURmalet di 117,5 km, oggi sabato 20 luglio,.

VIDEO Vincenzo Nibali - Tour de France 2019 : lo Squalo attacca in salita nel tappone del Tourmalet : Vincenzo Niabali lo aveva detto ieri, dopo la cronometro: “Non sto bene ma non mollo“. Non si è campioni per caso e nel corso della 14esima tappa del Tour de France 2019 Tarbes-Tourmalet Souvenir Jacques Goddet, lo Squalo ha azzannato la strada, alimentando una fuga da lontano in una delle stage più impegnative. Attualmente sono 17 i corridori in avanscoperta e tra questi da segnalare anche Peter Sagan. Uno scatto a 109 km dal ...

Diretta Tour de France 2019/ Streaming VIDEO Rai : così l'anno scorso nella 14tappa : Diretta Tour de France 2019 Streaming video Rai: percorso, orario e vincitore della 14tappa Tarbes-Tourmalet di 117,5 km, oggi sabato 20 luglio,.

Tour de France – “Ala - Ala - Ala - Ala…philippe”! Cori da stadio per la Quick Step : i fan francesi omaggiano anche Viviani [VIDEO] : Momenti di puro divertimento al Tour de France: i tifosi Francesi intonano Cori da stadio per Alaphilippe e compagni, Viviani ringrazia e se la ride Una performance impeccabile, quella di ieri di Julian Alaphilippe nella cronometro individuale di Pau, valida per la 13ª tappa del Tour de France. Il corridore Francese ha difeso in maniera strepitosa la maglia gialla, aumentando anche il suo vantaggio sui rivali. Una prestazione che ha fatto ...

Freddie Mercury/ VIDEO - nessun suo 'sosia' nel tour mondiale dei Queen - Techetechetè - : Freddie Mercury a Techetechetè, Video: nessun 'sosia' nel tour dei Queen per volontà di Roger Taylor e Brian May che esaltano Adam Lambert

VIDEO Van Aert - bruttissima caduta al Tour de France 2019 : il belga aggancia le transenne e finisce a terra : Non grandi notizie per Wout Van Aert, ciclista belga del Team Jumbo-Visma. Il corridore, mentre impegnato nella cronometro della tredicesima tappa del Tour de France, con partenza e arrivo nei pressi di Pau, è finito a terra, dopo aver agganciato le transenne nella seconda parte del percorso. Un crash davvero impressionante. In questi minuti, l’ambulanza ha soccorso l’atleta molto sofferente. Di seguito il VIDEO: VIDEO Van Aert, ...

Tour de France – Cronometro tragica per Van Aert : spaventosa caduta per il belga [VIDEO] : spaventosa caduta per Van Aert: il belga della Lotto Jumbo finisce rovinosamente a terra a poco più di un km dal traguardo di Pau E’ in corso la 13ª tappa del Tour de France: i ciclisti stanno affrontando la Cronometro individuale di Pau, dove non sono mancati i colpi di scena. A pochi km dal traguardo, infatti, il belga Van Aert è stato protagonista di una terribile caduta. Il 24enne della Lotto Jumbo ha urtato le barriere in curva, ...

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2019/ Streaming VIDEO Rai : in strada - si comincia! - 12tappa - : DIRETTA TOUR de FRANCE 2019 Streaming video Rai: percorso, orario e vincitore della 12tappa Tolosa-Bagnères de Bigorre di 209,5 km, oggi 18 luglio,.

Tour de France – Follia di uno spettatore - sporge il telefonino durante la volata : colpito Bonifazio [VIDEO] : Nelle fasi concitate dello sprint di Tolosa, Niccolò Bonifazio si è trovato di fronte lo smartphone di uno spettatore e non ha potuto far altro che colpirlo Una Follia che avrebbe potuto avere gravi conseguenze per Niccolò Bonifazio, riuscito fortunatamente a rimanere in piedi nonostante l’urto avvenuto durante lo sprint di Tolosa, undicesima tappa del Tour de France. Subito dopo aver cominciato la volata, il corridore italiano si è ...

VIDEO Tour de France 2019 - Highlights e sintesi della tappa di oggi : Caleb Ewan trionfa allo sprtint : Nuova volata all’ultimo respiro in questo Tour de France 2019. Nell’arrivo di Tolosa, undicesima tappa della Grande Boucle, l’australiano Caleb Ewan, dopo 3 terzi e un secondo posto, ha posto fine al proprio digiuno da successo imponendosi con un colpo di reni micidiale nei confronti dell’olandese Dylan Groenewegen. Abilissimo il corridore della Lotto-Soudal a muoversi in uno sprint non semplice. Niente da fare per Elia ...