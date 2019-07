Vicenza | si sveglia dal coma e racconta l' omicidio dell' amica Marianna morta

Vicenza - si risveglia dopo un mese di coma : "Marianna uccisa a coltellate dal suo ex" : L'8 giugno scorso Paolo Zorzi fu chiamato da Marianna Sandonà per accompagnarla a un appuntamento con il suo ex compagno. La donna fu uccisa a coltellate dall'uomo, Zorzi si è risvegliato venerdì scorso dopo un mese di coma e ricorda tutto.