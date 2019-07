Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 19 : 45 : STRADALE Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO, E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO, RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA PERCORRENDO LA STATALE AURELIA SI STA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO, RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA PERCORRENDO LA STATALE AURELIA SI STA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL LITORALE RomaNO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL LITORALE RomaNO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO, QUI PER LAVORI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 11 : 30 : IABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA E PROPRIO A CAUSA DEI LAVORI SULLA PONTINA CI SONO CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLO SVINCOLO PONTINA SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE IN DIREZIONE LATINA CODE SULLA SALARIA DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 10 : 30 : IABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA E PROPRIO A CAUSA DEI LAVORI SULLA PONTINA CI SONO CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLO SVINCOLO PONTINA SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE IN DIREZIONE LATINA CODE SULLA SALARIA DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 09:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E PISANA TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E PISANA TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E PISANA TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON ...