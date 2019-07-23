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Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 19 | 45 STRADALE Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 19:45 (Di martedì 23 luglio 2019) STRADALE Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E CASTEL GIUBILEO, E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI PRATICA SUL LITORALE RomaNO TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA ...
Fonte : romadailynews

twitterpentulacanis : RT @lercionotizie: #ultimora Roma, rivoluzione viabilità: Virginia Raggi pedonalizza i marciapiedi - alecavo : RT @lercionotizie: #ultimora Roma, rivoluzione viabilità: Virginia Raggi pedonalizza i marciapiedi - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 19:45: STRADALE VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO… -

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