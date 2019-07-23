Mafara72 : RT @lercionotizie: #ultimora Roma, rivoluzione viabilità: Virginia Raggi pedonalizza i marciapiedi - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 18:15: VIABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 17… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsMeteo: Lombardia, domani piogge poi torna il sereno - Affaritaliani.it
Meteo: Lombardia, domani piogge poi torna il sereno Affaritaliani.it
Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Temporali domani in Lombardia per un "flusso umido instabile da sudovest collegato ad un'area depressionaria in avvicinamento ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 17:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL LITORALE RomaNO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL LITORALE RomaNO TRA CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO, QUI PER LAVORI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 11 : 30 : IABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA E PROPRIO A CAUSA DEI LAVORI SULLA PONTINA CI SONO CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLO SVINCOLO PONTINA SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE IN DIREZIONE LATINA CODE SULLA SALARIA DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 10 : 30 : IABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA E PROPRIO A CAUSA DEI LAVORI SULLA PONTINA CI SONO CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLO SVINCOLO PONTINA SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE IN DIREZIONE LATINA CODE SULLA SALARIA DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 09:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E PISANA TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E PISANA TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E PISANA TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTE IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO; TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTE IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO; TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E L’APPIA; ANCORA TRAFFICO BLOCCATO SULL’AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CON CODE PER CIRCA DIECI CHILOMETRI TRA FERENTINO E ANAGNI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA; TRAFFICO BLOCCATO SULL’AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CON CODE PER CIRCA DIECI CHILOMETRI TRA FERENTINO E ANAGNI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA; SULL’AURELIA SI PROCEDE A RILENTO TRA ARANOVA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE ...