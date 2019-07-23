PietroPecchioni : RT @lercionotizie: #ultimora Roma, rivoluzione viabilità: Virginia Raggi pedonalizza i marciapiedi - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #23-07-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsMef: Mazzotta a Rgs, chi è il 'civil servant' che bollinerà manovra /scheda - Affaritaliani.it
Mef: Mazzotta a Rgs, chi è il 'civil servant' che bollinerà manovra /scheda Affaritaliani.it
Roma, 20 mag. (AdnKronos) - Cinquantasette anni appena compiuti, Biagio Mazzotta è il nuovo Ragioniere generale del Mef. Già direttore generale della Rgs, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; RESTANDO A NORD DELLA CAPITALE SEGNALIAMO INCOLONNAMENTI SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO, QUI PER LAVORI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 11 : 30 : IABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA E PROPRIO A CAUSA DEI LAVORI SULLA PONTINA CI SONO CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLO SVINCOLO PONTINA SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE IN DIREZIONE LATINA CODE SULLA SALARIA DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 10 : 30 : IABILITÀ DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA E PROPRIO A CAUSA DEI LAVORI SULLA PONTINA CI SONO CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA DALLA VIA DEL MARE ALLO SVINCOLO PONTINA SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA PRATO CESARINO E BORGO PIAVE IN DIREZIONE LATINA CODE SULLA SALARIA DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 09:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E PISANA TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E PISANA TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E PISANA TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTE IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO; TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA CASTEL DI GUIDO E MALAGROTTE IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO; TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E L’APPIA; ANCORA TRAFFICO BLOCCATO SULL’AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CON CODE PER CIRCA DIECI CHILOMETRI TRA FERENTINO E ANAGNI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA; TRAFFICO BLOCCATO SULL’AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, CON CODE PER CIRCA DIECI CHILOMETRI TRA FERENTINO E ANAGNI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA; SULL’AURELIA SI PROCEDE A RILENTO TRA ARANOVA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA; SULL’AURELIA SI PROCEDE A RILENTO TRA ARANOVA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24; SEMPRE SULLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO; QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 22 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24; SEMPRE SULLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA DIREZIONE RACCORDO; QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA ...