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Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 08 | 45 Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 23-07-2019 ore 08:45 (Di martedì 23 luglio 2019) Viabilità DEL 23 LUGLIO 2019 ORE 08:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’AURELIA DOVE CI SONO CODE PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E L’A24 Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA BOCCEA E PISANA TRAFFICO INTENSO ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SULLA Roma-FIUMICINO CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO E DALL’ANSA DEL TEVERE AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE Roma SEMPRE IN ENTRATA VERSO Roma CIRCOLazioNE SOSTENUTA SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI; RALLENTAMENTI SULLA PONTINA, A PARTIRE DA POMEZIA FINO A CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; CODE SULLA NETTUNENSE TRA PADIGLIONE E ...
Fonte : romadailynews

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