Vettel e Leclerc scaldano i motori in vista del Gran Premio di Germania

Baldisserri : “Vettel dovrebbe essere numero 2 di Leclerc” : La Ferrari dovrebbe considerare che Sebastian Vettel diventi numero 2 di Charles Leclerc: questa l’opinione dell’ex-ingegnere della Scuderia Luca Baldisserri, che ha parlato dopo l’ultima performance di Vettel a Silverstone, definita da molti “disastrosa“. “Penso che Vettel sia un pilota sopravvalutato e non l’erede di Schumacher“, ha detto a Pit-talk. “Ha commesso così tanti errori ...

Formula 1 - un commissario di gara ‘smaschera’ Vettel : impietoso il confronto con Leclerc : Interrogato sul confronto tra Vettel e Leclerc dopo il Gran Premio di Silverstone, il neo commissario di gara Liuzzi ha espresso il proprio punto di vista E’ diventato commissario di gara di recente, venendo convocato per formare il Collegio dei giudici in occasione del Gran Premio di Silverstone, vinto da da Lewis Hamilton davanti a Bottas e Leclerc. photo4/Lapresse Vitantonio Liuzzi ha cominciato dunque una nuova carriera nel ...

Tra errori e super Leclerc - scoppia caso Vettel in Ferrari : C'era una volta Sebastian Vettel, l'uomo del miracolo Red Bull sbocciato sotto il diluvio di Monza nel lontano 2008 e salito nell'Olimpo del Circus grazie alla magica notte di Abu Dhabi. Una gara spartiacque nella strana corsa dei destini in Formula 1, quella del novembre 2010, che vide l'allora giovanissimo tedesco spezzare il sogno Mondiale di Fernando Alonso alla Ferrari e avviare la sua lunga cavalcata iridata con ben quattro sigilli di ...

F1 - gerarchie ormai mutate in Ferrari : Charles Leclerc si sta meritando i gradi di prima guida a scapito di Vettel : Per la Scuderia Ferrari è tempo di tirare i bilanci dopo un GP di Gran Bretagna 2019 che ha portato in sorte il quinto podio consecutivo, con alcune luci e purtroppo anche moltissime ombre che ricalcano sempre gli stessi sentieri visti e rivisti. A Silverstone, infatti, abbiamo ritrovato un Charles Leclerc ancora in gran forma che sta portando la SF90 continuamente oltre il proprio limite senza commettere sbavature e sta regalando ai tifosi ...

Hamilton re a Silverstone - terzo Leclerc. Crisi Vettel : Lewis Hamilton in trionfo, Charles Leclerc sugli scudi e Sebastian Vettel in Crisi. L'attesissimo Gp di Gran Bretagna, decima gara della stagione della Formula 1, consacra il pilota britannico piu' vincente di sempre, pronto a insidiare i record di Michael Schumacher, e sancisce un passaggio di testimone in casa Ferrari, col monegasco che a forza di duelli da brivido si prende un terzo posto e il tedesco che tampona Max Verstappen come un pilota ...

Binotto : “Leclerc si è meritato tutto. Vettel saprà reagire da solo” : Al termine del GP di Gran Bretagna che ha visto sul podio Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Charles Leclerc, il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha parlato a caldo ai microfoni di Sky Sport F1. Come analizziamo questa gara? Ci sono tanti aspetti, Charles ha fatto una gara fantastica da parte sua per il […] L'articolo Binotto: “Leclerc si è meritato tutto. Vettel saprà reagire da solo” sembra essere il primo su ...

Mattia Binotto F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “Leclerc strepitoso - che spettacolo con Verstappen. Vettel sa di avere sbagliato” : Il GP di Gran Bretagna 2019 porta in dote la gioia per il terzo posto di Charles Leclerc e la delusione per la pessima gara di Sebastian Vettel che ha tamponato Max Verstappen. A Silverstone la Ferrari ha assistito al dominio delle Mercedes, palesando delle difficoltà su un tracciato poco congeniale alle Rosse. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky: “Ci sono tanti aspetti da analizzare. Leclerc ha ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Gran Bretagna 2019 : risultato e classifica. Hamilton trionfa - Leclerc 3° - Vettel tampona Verstappen : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. Il britannico si è imposto nella gara di casa, ha battagliato nei primi giri con il compagno di squadra Valtteri Bottas, il sorpasso-controsorpasso ha scaldato gli animi a Silverstone ma poi il finlandese ha dovuto cedere il primo posto nella girandola di soste. Terza piazza per Charles Leclerc che ha inscenato un duello pirotecnico con Max Verstappen, il pilota ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Sebastian Vettel - ennesima batosta! Mezzo secondo in qualifica da Leclerc - il tedesco è smarrito : Grande conferma quella di Charles Leclerc nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019, il monegasco ha portato la sua Ferrari in terza posizione, arrendendosi per soli 79 millesimi allo strapotere delle due Mercedes capitanate dal finlandese Valtteri Bottas e preparandosi a sfidarle già dalla partenza. Da un paio di appuntamenti il rendimento del ventunenne di Monte Carlo è cresciuto vertiginosamente – raggiungendo sempre la top 3 tra ...