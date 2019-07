Verona | rinnovo con Air Dolomiti per una stagione

Fonte : calcioefinanza

(Di martedì 23 luglio 2019) partnershipAir. Ilè pronto per la nuovache vedrà il club veneto nuovamente protagonista in Serie A a solo un anno di distanza dalla retrocessione, ma con la speranza ovviamente di poter restare nel massimo campionato il più a lungo possibile. E l’Hellas potrà farlo con il sostegno di un … L'articolocon Airper una

ATafaria : RT @FilcaCisl: Prosegue la mobilitazione dei #sindacati per il rinnovo del #contratto del #marmo. Oggi a #Verona sciopero di 8 ore e carose… - romagnaFCI : RT @FilcaCisl: Prosegue la mobilitazione dei #sindacati per il rinnovo del #contratto del #marmo. Oggi a #Verona sciopero di 8 ore e carose… - antonia_sinisi : RT @FilcaCisl: Prosegue la mobilitazione dei #sindacati per il rinnovo del #contratto del #marmo. Oggi a #Verona sciopero di 8 ore e carose… -