Venezuela | nuovo massiccio blackout in tutto il Paese

Venezuela - nuovo blackout blocca Paese : 5.48 Il ministro Venezuelano dell'Energia e la compagnia del settore,Corpoelec,hanno reso noto che continuano i lavori per eliminare le cause del blackout registrato alle 17 locali di ieri a Caracas e in 20 stati Venezuelani, che il governo attribuisce a un sabotaggio. "Siamo impegnati nel processo di riconnessione per riparare il meccanismo che ha danneggiato il sistema di generazione", ha twittato il ministro. La Corpolec ha comunicato che"i ...