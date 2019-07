Venerato Rai | ' Juve | dalle cessioni possibile tesoretto da 275 milioni di euro'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) Lantus è pronta ad affrontare il match di International Champions Cup contro l'Inter, che si giocherà mercoledì 24 luglio alle 13:30 ora italiana. Sarà occasione per Sarri di consolidare il gioco espresso contro il Tottenham, a tratti davvero incisivo. Ovviamente la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco del tecnico toscano. Prima però sarà necessario cedere qualche pezzo pregiato sul mercato: lo stesso Sarri, nel post partita dintus-Tottenham ha dichiarato che la rosa è ricca in alcuni ruoli mentre su altri sarà necessario investire. A tal riguardo ha parlato alla Domenica Sportiva il noto giornalista della Rai, esperto di calciomercato, Ciro, che ha sottolineato come lantuspotrebbe ricavare unda 275di. Inoltre secondo il giornalista attualmente i bianconeri ...

PerSempreNa : Venerato alla Rai:' Ci vorrà un mesetto per risolvere la questione James' - - RaiolaFeli : RAI - Conte e Ancelotti non verranno al Napoli. Sarri vorrebbe andare via, ma.. - zazoomblog : Rai Venerato: “Napoli definita operazione in uscita: affare da 20 milioni i dettagli - #Venerato: #“Napoli… -