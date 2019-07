Valeria Graci | Non sono ricca A mio figlio parlo della separazione

Fonte : blogo

(Di martedì 23 luglio 2019) In onda attualmente con Io e Te, il programma del primo pomeriggio estivo con Pierluigi Diaco e Sandra Milo,si è raccontata in un'intervista al settimanaleRai Radiocorriere Tv.La comica ha parlato delle difficoltà di vivere da sola con il, dopo ladel marito Simon Russo: "Parliamo tanto, spesso gli faccio vedere il telegiornale. Parliamo anche del fatto che la mamma e il papà si siano separati, dei motivi, senza entrare nel dettaglio, con la verità giusta che si può dare a un bambinosua età, che va sempre tutelato”. L'artista ha aggiunto: “Non nascondo che ci siano momenti di grande difficoltà, perchéuna mamma come tutte le altre, che si deve organizzare, perché non, non c’è nessuno che mi mantiene. Cerco di non fare mancare nulla a mioma anche di non dare troppo”. Laha rivelato di essere molto amica di ...

carmenFashionCr : Valeria Graci: “Non sono ricca, cerco di non far mancare nulla a mio figlio” - angelofavignana : @Saverio_94 A me spiace per Valeria Graci ....mi sarebbe piaciuto guardarla ...ma io lui nn lo digerisco - Noovyis : (Valeria Graci: età, altezza, peso, marito e figli) Playhitmusic - -