Valeria Fabrizi e le foto su Playboy | ‘Ho chiesto il permesso a mio marito | mi vergognavo’

(Di martedì 23 luglio 2019) “Quando feci iodopo mi vergognavo, perché ero andata a fare Canzonissima con Pippo Baudo e lui mi chiamava da sotto: ‘Signora, puoi scendere per favore?'”ha rivelato così come si sentisse dopo aver fatto quel famoso serviziografico durante la puntata di Io e te di martedì 23 luglio. L’attrice di Che Dio ci aiuti – che dovrebbe tornare anche per la nuova stagione accanto a Elena Sofia Ricci – ha rivelato anche un piccolo gossip dal retrogusto vintage: “Ho avuto un flirtino con Nino Manfredi. Lui stava con Wanda Osiris. Un flirtino, comunque, niente di che. E intanto lui lo ricordava”., leper, la vergogna e Pippo Baudo Nell’intervista concessa a Pierluigi Diaco (QUI il video della trasmissione intera), si parte dalle famoseperscattate coldel ...

