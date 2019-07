Va in Tribunale con pantaloncini e infradito, il giudice lo allontana: “Torni con abiti adeguati”

(Di martedì 23 luglio 2019) Accade a Trieste durante un'udienza civile per una causa di divorzio. IlPicciotto: "L'apparenza è sostanza, è un modo per riconoscere il valore dell'istituzione". L'uomo si è presentato un'ora dopo vestito in modo più rispettoso, e così abbiamo potuto procedere con l'udienza.