Usa,Barr: Mueller si attenga al dossier

Dovrà attenersi strettamente alsul Russiagate lo speciale procuratorequando testimonierà domani in Congresso sulle interferenze di Mosca nelle presidenziali americane del 2016. E' l'ordine diramato dal ministro di Giustizia Usa, William,poco prima che l'enigmatico e altamente rispettato ex capo dell'Fbi testimoni davanti alle commissioni Giustizia e Intelligence della Camera,a guida dem. Non dovrà fare alcun riferimento a coloro su cui ha indagato ma che non sono stati incriminati, tra i quali c'è anche Trump.(Di martedì 23 luglio 2019)