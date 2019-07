USA-IRAN Ecco perché dopo la cattura delle spie Cia la guerra si avvicina

Tra Iran e USA è "guerra di spie" - mentre Londra teme le "cellule Hezbollah" : L’ordine sarebbe già partito. Cellule terroristiche collegate a Hezbollah sono “pronte a colpire” nel Regno Unito se la “crisi delle petroliere” in atto nel Golfo Persico tra Londra e Teheran dovesse precipitare. A riportarlo è il quotidiano britannico The Daily Telegraph. “Le agenzie di intelligence britanniche ritengono che l’Iran abbia organizzato e finanziato cellule terroristiche ...

L’Iran dice di avere arrestato 17 cittadini iraniani accUSAti di spiare per la CIA : L’Iran ha detto lunedì di avere arrestato negli ultimi mesi 17 cittadini iraniani accusati di essere stati reclutati dalla CIA, l’agenzia di intelligence per l’estero statunitense, a cui avrebbero passato informazioni riservate su siti militari e nucleari iraniani. Alcuni degli

Iran - petroliera britannica sequestrata : aperta inchiesta. L’esercito USA in Arabia Saudita : L’Iran ha aperto un’inchiesta sulla petroliera britannica Stena Impero, sequestrata venerdì dai Pasdaran: secondo le autorità di Teheran, ha urtato un peschereccio nello Stretto di Hormuz e “non ha risposto alla richiesta di spiegazioni”, come ha annunciato il direttore generale dell’autorità portuale, Allah-Morad Afifipoor. La nave si trova ora nel porto di Bandar Abbas, nella provincia Iraniana di Hormozgan. “Restiamo ...

Iran.USA - più aerei su Stretto di Hormuz : 03.30 Il Comando centrale Usa ha intensificato i pattugliamenti aerei nello Stretto di Hormuz in risposta al sequestro iraniano di una petroliera britannica. Il portavoce del comando, il colonnello Earl Brown, ha riferito che un piccolo numero di altri aerei da ricognizione sta volando in spazi aerei internazionali per monitorare la situazione. Il Comando centrale della Marina, è inoltre in Stretto contatto con le navi americane operanti ...

L’Iran sequestra una petroliera britannica Dagli USA centinaia di militari in Arabia : Ennesima rappresaglia tra Teheran e Occidente: pressioni incrociate che possono innescare il conflitto

Iran - i Pasdaran : sequestrata una petroliera britannica. Persi i contatti. Gli USA : escalation di violenza : Schizza alle stelle la tensione nel Golfo. I Pasdaran, le guardie della Rivoluzione Iraniana, hanno annunciato in serata di aver sequestrato una petroliera britannica con 23 persone a bordo nello...

USA-Iran - nuove tensioni | Trump : "Nessun dubbio - abbiamo abbattuto un loro drone" | La replica : "Falso" : Il presidente americano lancia un avvertimento a Teheran: "Spero per il loro bene che non facciano nulla di stupido, altrimenti pagheranno un prezzo che nessun altro hamai pagato"

USA - la portaelicotteri USS Boxer abbatte un drone iraniano - Teheran smentisce : Gli Stati Uniti annunciano la distruzione di un drone iraniano nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico, ed accusano l'Iran di nuove azioni ostili, provocatorie e di voler impedire la libertà di navigazione nelle acque internazionali. "Tutti i droni iraniani sono rientrati alle loro basi", sostengono le forze armate di Teheran e le autorità iraniane suggeriscono che l'attacco di Trump sia una vera e propria gaffe poiché avrebbe solamente ...

Iran nega abbattimento drone da USA : 10.03 Teheran nega che gli Stati Uniti abbiano abbattuto un drone Iraniano nello stretto di Hormuz, stando a un tweet del viceministro degli Esteri Iraniano Abbas Araghchi. "Non abbiamo perso alcun drone nello stretto di Hormuz o altrove",ha twittato il viceministro. Da parte sua, il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif, che si trova a New York per incontri all'Onu, ha affermato di non avere "alcuna informazione sulla perdita di un ...

Iran : nessun drone abbattuto dagli USA : 1.28 "Non abbiamo informazioni riguardo a perdite di droni oggi". Questa la risposta del ministro degli Esteri Iraniano, Javad Zarif, all'annuncio americano dell'abbattimento di un drone dell'Iran, secondo quanto riportato dai media internazionali. Il ministro era a New York al Palazzo di Vetro per un incontro con il Segretario generale dell'Onu, Guterres. Il presidente americano, Trump, aveva riferito che gli Stati Uniti hanno abbattuto un ...

L’Iran ha detto di avere sequestrato una petroliera straniera accUSAta di trafficare carburante nello stretto di Hormuz : La televisione di stato iraniana ha detto giovedì che le Guardie Rivoluzionarie, l’unità militare più potente in Iran, hanno sequestrato domenica scorsa una petroliera straniera a sud dell’isola di Larak, nello stretto di Hormuz, che divide il Golfo Persico dal

Bitter Sweet - spoiler : l'Aslan e la Piran in crisi a caUSA del marito di Demet : La nuova soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore è sempre in grado di coinvolgere i telespettatori. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 nelle prossime settimane dicono che Ferit Aslan scoprirà, grazie al suo meccanico, che la vettura su cui viaggiavano Demir e Zeynep è stata sabotata il giorno dell'incidente ma non riuscirà ad incastrare il responsabile. Il ricco imprenditore, stanco di non essere ...

L’Iran sfida gli USA : riprendiamo “tra poche ore” l’arricchimento dell’uranio. Casa Bianca rilancia : “Maggiori sanzioni e isolamento” : L'Iran comincia ad arricchire l'uranio a un livello vietato dall'accordo sul programma nucleare. Il presidente americano Donald Trump avverte "e' meglio che stia attento", e il segretario di Stato, Mike Pompeo, annuncia "maggiori sanzioni e isolamento". Stretto nella morsa delle sanzioni economiche americane, il regime degli ayatollah da' seguito alla minaccia con cui aveva accompagnato l'ultimatum ai Paesi europei firmatari dell'accordo sul ...

USA : "Più isolamento e sanzioni" a Iran : 23.18 "L'ultimo sviluppo del programma nucleare Iraniano condurrà ulteriore isolamento e sanzioni". Così il segretario di Stato Usa, Pompeo, dopo che Teheran ha confermato di aver cominciato ad arricchire l'uranio oltre il limite previsto dall'accordo 2015 sul nucleare (+3,67%,Ndr)da cui gli Usa sono usciti. "Le nazioni devono ripristinare il vecchio standard di zero arricchimento. Il regime Iraniano, armato con le armi nucleari, porrà un ...