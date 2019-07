Usa | accordo tra Casa Bianca e Congresso sul bilancio | stop al tetto del debito per due

Usa - accordo su bilancio.Evitato default : 9.10 accordo raggiunto tra Casa Bianca e Congresso per evitare un 'default', che avrebbe potuto esserci a settembre. L'intesa prevede l'innalzamento del tetto del debito, fino a metà del 2021, rispetto al limite di 22 mld di dollari raggiunto il marzo scorso. Sono stati anche aumentati di 320mld di dollari i limiti alla spesa pubblica. L'annuncio è stato dato dal presidente Trump che parla di "un vero compromesso". "Potenzierà la nostra ...

Iran fuori dall’accordo sul nucleare e annuncia : “Aumentiamo arricchimento dell’uranio - colpa è di Usa e Ue” : L’ultimatum è scaduto: l’Iran è pronto a ricominciare ad arricchire il suo uranio, violando gli impegni presi nell’ambito dell’accordo sul nucleare siglato nel 2015 e dando seguito alle minacce lanciate nei giorni scorsi. Mercoledì infatti, il presidente Hassan Rohani aveva annunciato che da domenica 7 luglio Teheran avrebbe ricominciato ad arricchire l’uranio in suo possesso a oltre il 3,67%, limite fissato dall’accordo ...

G20 di Osaka : tutti d’accordo - tranne gli Usa - sull’impegno per l’Accordo di Parigi : Diciannove membri del G20, cioè tutti tranne gli Stati Uniti, hanno concordato “l’irreversibilità” dell’Accordo sul clima di Parigi, siglato nell’ambito della COP21 nel 2015: i leader hanno promesso la piena attuazione, dopo due giorni di colloqui. Il testo della dichiarazione finale rispecchia quello concordato durante il G20 del 2018. L'articolo G20 di Osaka: tutti d’accordo, tranne gli USA, ...

G20 - accordo su clima : Usa si sfilano : 10.30 Anche ad Osaka i leader del G20 non sono riusciti a convincere gli Stati Uniti a giungere ad una dichiarazione unitaria sul clima. Gli Usa hanno infatti ribadito la loro contrarietà all'accordo di Parigi, al quale nel documento finale gli altri 19 leader confermeranno invece il sostegno. "Avremo un testo simile all'Argentina, una dichiarazione 19+1", ha spiegato la cancelliera tedesca, Merkel.

Accordo Xi-Trump per riavvio dei negoziati commerciali. «Sospesi nuovi dazi Usa» : OSAKA - Dopo un incontro bilaterale di 80 minuti - 10 meno del previsto -, il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping - poco prima...

G20 - i leader Ue lavorano al documento finale : accordo tra Usa e Cina : Sull'ipotesi di rinvio a ottobre della procedura Ue ai danni dell'Italia, il ministro Tria afferma di "non averne mai sentito parlare"

SPY FINANZA/ I rischi di un accordo Usa-Cina per i mercati : Alla vigilia dell'importante G20 di Osaka, da Donald Trump e da membri della Fed sono arrivate dichiarazioni che è bene approfondire

Iran - gli Usa stanno uccidendo l’accordo nucleare. E l’Europa è complice : di Roberto Iannuzzi* Nel braccio di ferro attualmente in corso fra Stati Uniti e Iran, l’Europa spicca per la sua marginalità ma anche per la dissonanza di alcune sue posizioni. Com’è noto, Washington ha recentemente accusato Teheran degli attacchi a due petroliere nel Golfo di Oman, che erano stati preceduti da episodi analoghi nel mese di maggio. L’amministrazione Trump ha anche diffidato la Repubblica Islamica dal violare l’accordo nucleare, ...

L’Iran sfida Trump - abbandoneremo accordo. Usa - arricchimento uranio è “ricatto nucleare” : Tra dieci giorni, il 27 giugno prossimo, l'Iran superera' il limite imposto dall'accordo sul nucleare per l'arricchimento dell'uranio, fissato a 300 chilogrammi. La minaccia di Teheran e' l'ennesimo segnale che l'Iran abbandonera' l'accordo a meno che gli altri firmatari non l'aiutino a eludere le sanzioni economiche statunitensi imposte dal presidente Trump e che hanno messo in ginocchio l'economia del Paese. Il presidente americano, Donald ...

Fotografo rivela contenuto accordo Usa-Messico su migranti : Quando si dice il potere delle immagini...e anche l'intuito di un reporter di razza. Jabin Botsford, un Fotografo del Washington Post ha rivelato parte dell'accordo sull'immigrazione raggiunto dagli Stati Uniti con il Messico, immortalando con il suo apparecchio fotografico il foglio dell'intesa che il presidente Donald Trump ha sventolato davanti ai giornalisti. Nelle immagini scattate e zoommate dal Fotografo si legge: "Il governo del ...

Frenata a immigrazione clandestina in cambio di stop ai dazi - Usa-Messico accordo fatto : I dazi sulle importazioni Usa dal Messico non scatteranno perche' i due paesi hanno raggiunto un accordo per porre un freno all'immigrazione clandestina. A fare l'annuncio e' stato il presidente Donald Trump via Twitter, nella tarda serata americana. "Sono felice di informarvi che gli Stati Uniti d'America hanno raggiunto un accordo firmato con il Messico. Le tariffe che dovevano essere applicate dagli Usa da lunedi' contro il Messico sono ...

