USA | accordo per scongiurare nuovo shutdown

(Di martedì 23 luglio 2019) Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader del Congresso USA hanno annunciato ieri di aver raggiunto unvolto aundel governo federale dopo i due già verificatisi durante l'amministrazione Trump. L', che dovrà essere approvato quanto prima da Camera e Senato, prima delle sei settimane di pausa estiva, prevede la sospensione del tetto del debito per due anni - la gatta da pelare toccherà alpresidente USA o allo stesso Trump in caso di rielezione - e in parallelo l'aumento dei livelli di spesa per il governo, permettendo così a Donald Trump di introdurre e finanziare le nuove misure per le "deportazioni veloci di migranti illegali" dopo i raid già partiti negli ultimi giorni.Il governo USA potrà nuovamente ottenere dei prestiti per pagare i propri conti dopo le elezioni del prossimo anno e così facendo potrà costruirsi un ...

