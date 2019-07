UOMINI E DONNE Paolo e Sabrina | ' il vero motivo dietro la nostra crisi' | Trono over

UOMINI E DONNE/ Video - Gemma Galgani : 'mi mancano le parole...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Trono Over news: Gemma Galgani perde le paroe di fronte ad un Video realizzato per lei da una fan. Ecco perché.

Nilufar Addati di UOMINI e Donne pronta a denunciare : il suo appello : Uomini e Donne: Nilufar Addati denuncia una fan di Giordano Mazzocchi Nilufar Addati non sta di certo passando un bel periodo. A rivelarlo è lei stessa sul suo profilo social. Qualche ora fa l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato di essere intenzionata a denunciare una fan del suo ex fidanzato Giordano Mazzocchi. Il motivo? La persona in questione sarebbe ossessionata da lei, tanto da creare numerosi profili fake per parlare ...

UOMINI e Donne - Nilufar presa di mira sui social : le precisazioni su Giordano : Uomini e Donne, Nilufar presa di mira sui social da una fan di Giordano: lo sfogo e le parole sull’ex fidanzato Tempi duri sui social per chi è un volto noto. Sebbene il web sia ormai diventato una fonte di guadagno per i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, spesso questi si ritrovano anche a […] L'articolo Uomini e Donne, Nilufar presa di mira sui social: le precisazioni su Giordano proviene da Gossip e Tv.

UOMINI e Donne Over - Denise su Sebastiano svela : “Mi ha fatto dannare” : Denise Pantano del Trono Over racconta un retroscena su Sebastiano In quest’ultima edizione del Trono Over di Uomini e Donne sono nate diverse coppie, tra le quali quella composta da Sebastiano Mignosa e Denise Pantano. Proprio quest’ultima ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, parlando della sua storia con l’uomo. Storia che pare stia andando veramente a gonfie ...

UOMINI E DONNE/ Sonia felice con le amiche - Ivan Gonzalez... - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, news Trono Classico. Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez si sono lasciati? Lei si diverte con le amiche, lui...

UOMINI e Donne : Riccardo Guarnieri pronto per una serata speciale : Riccardo Guarnieri del Trono Over di Uomini e Donne chiede rispetto Riccardo Guarnieri, Sossio Aruta, Michael De Giorgio, Oronzo Carinola e Gianpaolo Quarta, saranno protagonisti venerdì prossimo, 26 luglio, di una serata di beneficenza. Pochi minuti fa Riccardo Guarnieri ha ricordato l’evento “Un calcio per l’Alzheimer” che si svolgerà a Taranto presso lo Stadio Comunale di Statte, invitando tutti a partecipare. ...

UOMINI e donne - Giulio Raselli risponde furioso a chi lo definisce "arrivista" - : Serena Granato Da Uomini e donne a Temptation Island, Giulio Raselli è uno dei volti Mediaset più discussi del momento Può dirsi uno dei personaggi più criticati del momento, tra i nuovi volti di Canale 5. Dopo aver fatto parlare di sé, dicendosi affranto per la scelta maturata dall'ex tronista Giulia Cavaglia, che a Uomini e donne ha scelto Manuel Galiano, Giulio Raselli è tornato al centro del gossip. Anche questa volta le critiche ...

Irene Capuano non smette di dimagrire : preoccupazione per la ex corteggiatrice di UOMINI e donne : Magrezza preoccupante. Irene Capuano, ex corteggiatrice di Uomini e donne sta dimagrendo a vista d’occhio e la cosa preoccupa i fan. La Capuano è sempre molto attiva sui social ed è proprio tramite i social che i fan si sono accorti che la ragazza è troppo magra. Nelle ultime ore, la ragazza ha voluto dare il buongiorno a tutti i fan e ha ammesso lei stessa di essere preoccupata per via della sua magrezza, più evidente sul viso. L’ex ...

UOMINI e Donne News - Raffaella Mennoia Annuncia una Sorpresa Speciale! : La nuova stagione di Uomini e Donne partirà solo a metà settembre. Ma intanto le due coppie scoppiate spiegheranno al pubblico i motivo della loro rottura. Cosa hanno in comune Angela Nasti e Alessio Campoli, Giulia Cavaglia e Manuel Galiano? Sono le ultime due coppie di Uomini e Donne che dopo poche settimane dalla scelta sono anche scoppiate facendo infuriare i fans del programma. E adesso per tutti arriva un regalo speciale: venerdì 26 luglio ...

UOMINI e Donne/ Diletta Pagliano presto mamma : 'Si chiamerà Thomas' - Trono Classico - : Uomini e Donne, news Trono Classico. Diletta Pagliano sta per diventare mamma: 'Sarà un maschietto e si chiamerà Thomas, ma...'

UOMINI e Donne - Teresa e Andrea imprevisto in spiaggia : il video : Ultime notizie U&D, Andrea e Teresa hanno un (divertente) imprevisto durante le vacanze Teresa e Andrea di Uomini e Donne hanno deciso di passare le vacanze a Formentera, come tantissimi personaggi che hanno partecipato al dating show di Canale 5. I due si stanno divertendo da pazzi: non si sarebbero mai immaginati di raggiungere un […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa e Andrea imprevisto in spiaggia: il video proviene da Gossip e Tv.

UOMINI e Donne/ Raffaella Mennoia - prime immagini delle interviste - Trono Classico - : Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sono in crisi? Dopo le parole dell'ex corteggiatrice, arriva la versione dell'ex tronista di Uomini e Donne.

UOMINI e Donne - Paolo Marzotto e Sabrina Travaglini sono tornati insieme dopo la crisi : "Lui mi aveva nascosto delle cose..." : Paolo Marzotto è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione andata in onda del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a settembre.Paolo, infatti, dopo una conoscenza, ovviamente naufragata in tempi brevi, con Gemma, ha conosciuto Sabrina con cui, in tempi altrettanto brevi, ha lasciato insieme Uomini e Donne per vivere la storia d'amore al di fuori della ...

Tronista di UOMINI e Donne Sommerso dai Debiti Costretto a Vendere la Casa! : Uomini e Donne: Alberto Dandolo ha parlato di un Tronista con gravi difficoltà economiche Costretto a vivere in una stanza in affitto ed anche a Vendere la sua casa. Ma di chi si tratta? Forse molti appassionati di Uomini e Donne ricorderanno il caso di Giorgio Alfieri che aveva dichiarato di aver avuto problemi con il fisco. L’ex Tronista di Maria De Filippi aveva parlato dei suoi contenziosi, dicendo che non poteva più essere pagato ...