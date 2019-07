Uomini e Donne | il tragico lutto che colpisce Lorenzo Riccardi | Adesso guardami da

Uomini e donne - Ivan Gonzalez smentisce crisi con Sonia Pattarino (VIDEO) : Si sono lasciati oppure no? L'interrogativo, come vi abbiamo raccontato ieri, si rincorre da qualche giorno sui social, dopo la foto pubblicata da lei con la seguente didascalia: "A volte preferisco restare in silenzio". I protagonisti del caso sono Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez di Uomini e donne. L'ex corteggiatrice poche ore fa attraverso Instagram Stories ha commentato le voci che la riguardano:prosegui la letturaUomini e donne, Ivan ...

Uomini e Donne : l’inaspettata decisione di Raffaella Mennoia : Raffaella Mennoia ha annunciato, attraverso il suo profilo Instagram, una puntata speciale, dove Angela, Alessio, Giulia e Manuel si confronteranno sulla fine delle loro rispettive relazioni. L’inaspettata decisione, è stata presa dalla redazione dopo gli avvenimenti dell’ultima stagione di Uomini e Donne. I fan infatti, hanno messo in dubbio la veridicità stessa del programma. Se, l’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni procede a ...

Uomini e donne - crisi di nervi per Giulia Cavaglia : "Io una stro*** arrivista?" - le voci la mandano ai matti : Poche ore fa le indiscrezioni su Giulia Cavaglia, ex tronista di Uomini e donne, il dating-show campione di share condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Indiscrezioni secondo le quali dopo la rottura con Manuel Galliano avrebbe una nuova fiamma, il giovane calciatore Pietro. Indiscrezioni che la

Uomini e donne - Noel Formica : "Flirt con Stefano Torrese? Ci siamo visti - abbiamo parlato e... riso" : Intervistata da Velvet, Noel Formica ha parlato di quanto accaduto nella scorsa stagione a Uomini e donne. La dama del trono over del programma di Maria De Filippi ha detto la sua sulla storia, poi naufragata, con Armando Incarnato, sul flirt con Alessandro Pierdomenico e sulla nuova frequentazione con Stefano Torrese. La project manager originaria di Buenos Aires ha ricordato che "Armando mi ha accusata pubblicamente e in mia assenza di ...

Pallanuoto - addio alla Final Six in campionato! Tornano i play-off sia per gli Uomini che per le donne nell’anno olimpico : Nonostante il prossimo anno sia quello olimpico, la Pallanuoto italiana compie una scelta importante e torna all’antica: al temine della stagione regolare della Serie A1, sia al maschile che al femminile, ci saranno i play-off e non più la Final Six che tanto aveva fatto discutere e deluso le società italiane. SERIE A1 MASCHILE Scudetto assegnato nella Finale tra prima e seconda classificata al termine della regular season, mentre ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià fidanzata? L’ex tronista su tutte le furie : Giulia Cavaglià di nuovo fidanzata? L’ultimo gossip sull’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià è di nuovo fidanzata? L’ex tronista di Uomini e Donne negli ultimi giorni è protagonista di un gossip che la vorrebbe in una nuova frequentazione dopo Manuel Galiano. Con la sua scelta non è andata bene, è durata molto poco […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia Cavaglià fidanzata? L’ex tronista su tutte le furie ...

Uomini e Donne - lutto per Lorenzo Riccardi : la nonna è venuta a mancare : Il 2019, dal punto di vista sentimentale, per l'ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi, sta andando alla grande: la sua storia d'amore con Claudia Dionigi, infatti, è sempre più solida.Recentemente, Lorenzo e Claudia si sono lanciati anche nel mondo della musica, pubblicando un tormentone estivo intitolato Boletos de Amor, realizzato con la collaborazione di Mama Song.prosegui la letturaUomini e Donne, lutto per ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglià - flirt con un calciatore? Arriva la smentita : Venerdì 26 luglio 2019, su Witty Tv, verrà caricata un'intervista inedita all'ex tronista Giulia Cavaglià e all'ex corteggiatore Manuel Galiano che sveleranno i motivi per i quali la loro relazione non è decollata al di fuori dello studio di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda a settembre.Nel frattempo, i rumor riguardanti la vita sentimentale dell'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi non ...

Uomini e Donne oggi : grave lutto per Lorenzo Riccardi : Uomini e Donne oggi: è morta la nonna di Lorenzo Riccardi Ore difficili per Lorenzo Riccardi: l’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne ha perso l’adorata nonna. È stato lo stesso fidanzato di Claudia Dionigi a svelare la grave perdita ai suoi fan. Sui social network, e in particolare su Instagram, Lorenzo ha condiviso […] L'articolo Uomini e Donne oggi: grave lutto per Lorenzo Riccardi proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi in lutto : il messaggio commovente : Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne colpito da un lutto: è morta la nonna Ore davvero molto complicate queste per l’ex tronista di Uomini e Donne. Cos’è successo? Purtroppo è morta la nonna di Lorenzo Riccardi. Con la nonna ha sempre avuto un legame fortissimo, mostrandola spesso e volentieri ai suoi tantissimi fan nelle sue storie su instagram. La nonna ha anche avuto modo di partecipare a qualche esterna fatta dall’ex tronista ...

Uomini e Donne gossip - Gianni felice in India conosce lui : Tina scoppia a ridere : gossip Uomini e Donne, Gianni Sperti felice in India Le vacanze in India sembrano essere state particolarmente illuminanti per Gianni Sperti che infatti ha voluto condividere quest’esperienza con tutti i suoi fan pubblicando un bel post su Instagram. L’opinionista di Uomini e Donne ha parlato proprio della sua immersione nel Gange e ha inoltre confessato […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Gianni felice in India conosce lui: ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi ha perso la nonna : 'Guardami da lassù' : È una giornata molto triste quella che sta vivendo oggi Lorenzo Riccardi: il ragazzo di origini pugliesi, infatti, piange la scomparsa della cara nonna. Con una foto che ha pubblicato su Instagram alcune ore fa, l'ex tronista di Uomini e Donne ha salutato la parente che è volata in cielo da poco, e l'ha fatto con un dolce pensiero che ha commosso chiunque l'abbia letto. Lorenzo ricorda la nonna sui social Dopo un'insolita assenza dai social ...

Uomini e Donne news - Fabio Colloricchio confessa : “È stato forte” - poi arriva Violeta : Fabio Colloricchio, le news dopo L’Isola dei Famosi in Spagna: tutto va a meraviglia La felicità di Fabio Colloricchio dopo aver raggiunto la terza posizione in classifica all’Isola dei Famosi spagnola è alle stelle, e l’ultimo video che l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram lo dimostra chiaramente; il naufrago in effetti […] L'articolo Uomini e Donne news, Fabio Colloricchio confessa: “È ...

Gossip Uomini e donne : volto noto del programma sul lastrico per problemi col fisco : Tempi duri per un ex tronista di Uomini e donne che starebbe attraversando una fase di ristrettezze economiche. A darne notizia sono stati il settimanale Oggi e il portale Dagospia che hanno rappresentato il punto di partenza di un tam tam mediatico che ancora non si placa. Un volto noto del dating show di Maria De Filippi, infatti, sarebbe stato costretto a lasciare la sua casa a causa di non ben precisati problemi con il fisco. L'esposizione ...