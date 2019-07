Una Vita | trame al 3 agosto | la Dicenta rapita dalla figlia | Inigo smaschera Pena

Ilary Blasi - la sua vita con Francesco Totti diventa Una sitcom : I più attenti avranno notato come, nelle ultime settimane, la vita social di Ilary Blasi e Francesco Totti si sia fatta decisamente più intensa. Da sempre grandi amanti della loro privacy, di recente la conduttrice e l’ex calciatore hanno deciso di lasciarsi andare e raccontarsi su Instagram. Per la gioia dei fan, una delle coppie più amate dello showbiz italiano ha finalmente iniziato a sbottonarsi e a regalarci qualche dettaglio su ciò ...

Una Vita - spoiler : Ramon - Trini e Antonito coinvolti in un incidente stradale : Le vicende della famosa serie televisiva iberica “Una Vita” scritta da Aurora Guerra sono sempre più avvincenti. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Italia tra qualche settimana svelano che la famiglia Palacios esclusa Maria Luisa, verrà coinvolta in un grave incidente in automobile. Fortunatamente Ramon e la moglie Trini Crespo saranno fuori pericolo, mentre ad avere delle conseguenze sarà Antonito (Alvaro Quintana). ...

Francesco Totti e Ilary Blasi - la loro vita in Una sit-com : primi ospiti Mammucari ed Emma : Dopo averlo ipotizzato tante volte, oggi finalmente i giornali di gossip possono raccontarlo: Francesco Totti e Ilary Blasi saranno protagonisti di una sit-come sulla loro vita familiare. Il numero di "Chi" che uscirà il 24 luglio, contiene le anticipazioni esclusive sul prodotto televisivo che, una volta terminato, dovrebbe essere proposto a Mediaset. I coniugi, dunque, ospiteranno vari personaggi famosi nella loro fiction: i primi ad aver ...

Una Vita/ Anticipazioni puntate 24 e 23 luglio : Carmen ago della bilancia contro... : Una Vita, Anticipazioni puntate 24 e 23 luglio: cosa succederà ad Acacias 38? Una lettera sconvolgerà la Dicenta... ecco i dettagli.

Una Vita anticipazioni : incidente per ANTOÑITO - ma poi… : Piccolo incidente in automobile per ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Eh sì, il figlio maggiore di Ramon (Juanma Navas) si ferirà infatti ad una gamba di ritorno da Cabrahigo, paesino in cui sarà stato per accompagnare il padre, Trini (Anita Del Rey) e la fidanzata Lolita (Rebeca Alemany) alla festa patronale… Una Vita, news: Ramon ospite d’onore di Cabrahigo Grazie alle anticipazioni si ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Lucia un nuovo personaggio legato a... : L'arrivo di Lucia Alvarado ad Acacias sarà avvolto da un mistero destinato a far soffrire uno dei protagonisti della soap. Scopriamo di chi si tratta...

Un aggiornamento chiave per l’ASUS Zenfone 6 ZS630KL : Una sfilza di novità con 16.1220.1906.167 : Potrebbe sembrare non essere al centro della scena l'ASUS Zenfone 6 (modello ZS630KL), ma a ben guardare ci accorgiamo che non è affatto così: il top di gamma taiwanese ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento siglato '16.1220.1906.167', e sempre basato su Android 9.0 Pie. Come riportato dal forum ufficiale 'ZenTalk' (che sappiamo fornire in anteprima tutti i dettagli relativi agli aggiornamenti che investono i dispositivi del colosso ...

Una Vita Anticipazioni 24 luglio 2019 : Ursula ha le ore contate! Diego ha scoperto... : Diego ritrova il ciondolo chiama - angeli appartenente a Blanca e riaccende in lei la speranza di rivedere suo figlio.

Una Vita - spoiler al 3 agosto : Blanca sul punto di uccidere la madre Ursula : Le prossime puntate dello sceneggiato “Una Vita” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, si preannunciano entusiasmanti. La prossima settimana i telespettatori italiani assisteranno alla resa dei conti tra Blanca e Ursula. La moglie di Samuel Alday dopo aver scoperto che suo figlio Moises è ancora vivo, farà credere alla madre di essere ancora affranta per il falso decesso della sua creatura e la porterà al cimitero per vendicarsi. La ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : Felipe inizia una relazione segreta : Una Vita Anticipazioni spagnole: Felipe inizia una storia clandestina con Marcia Le puntate spagnole di Una Vita vedono anche al centro della scena la Vita amorosa di Felipe. Oltre ai vari colpi di scena, l’Alvarez Hermoso si rende ancora protagonista di storie passionali. Pure questa volta ad attirare l’avvocato è una domestica, Marcia. Felipe non […] L'articolo Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe inizia una relazione ...

Una Vita - spoiler fine luglio : Ursula rinchiusa in manicomio - Blanca ritrova Moises : Le anticipazioni della famosa telenovela Una Vita sono ricche di novità. Nelle prossime puntate, Blanca (interpretata dall'attrice Elena Gonzalez) e Diego (interpretato dall'attore Ruben De Eguia) verranno aiutati da Samuel e riabbracceranno il loro bambino Moises. In seguito, Samuel, Blanca e Diego faranno di tutto per far impazzire Ursula Dicenta, colpevole del rapimento del piccolo, poi progetteranno un diabolico piano contro la perfida ...

Google Foto aggiunge Una novità molto attesa : ecco le anteprime video nella scheda principale : L'ultima funzionalità per il client Android di Google Foto riguarda un'anteprima video in diretta nella scheda principale "Foto". La versione 4.20 dell'app rilasciata la scorsa settimana, aggiunge anteprime live mentre si scorre la cronologia nel feed "Foto". L'articolo Google Foto aggiunge una novità molto attesa: ecco le anteprime video nella scheda principale proviene da TuttoAndroid.

La Vita in Diretta Estate - Beppe Convertini e Lisa Marzoli fanno Una tv di sopravvivenza e guadagnano Una promozione : Ricordate la gif di Valeria Marini che con aria sconsolata, ospite di Barbara D’Urso, esclama: “Ma chi?”. L’espressione accompagna da più di un mese il pubblico di Rai1 che dalle 6.45 alle 18.40 non fa altro che chiedersi: ma questo/a chi cavolo è? Chi sono questi due semisconosciuti, arrivati alla conduzione di programmi importanti sulla prima rete del servizio pubblico senza un curriculum all’altezza? A La Vita in ...

Una Vita - anticipazioni e trame puntate dal 29 luglio al 3 agosto 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da lunedì 29 luglio a sabato 3 agosto 2019: Iñigo fruga tra le cose di Peña e capisce che non ha mai perso la memoria. Il vero Cervera, intanto, riesce a sedurre Flora e le dà un bacio. Blanca, decisa fino a poco prima a farla finita con Ursula, inscena un tentativo di suicidio quando la dark lady vede che ha un coltello in mano. Ursula, poco dopo, riceve una carta che a che fare col suo ...