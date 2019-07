UNA VITA | anticipazioni e trame puntate dal 29 luglio al 3 agosto 2019

Fonte : tvsoap

(Di martedì 23 luglio 2019)settimanali telenovela Unada lunedì 29a sabato 3: Iñigo fruga tra le cose di Peña e capisce che non ha mai perso la memoria. Il vero Cervera, intanto, riesce a sedurre Flora e le dà un bacio. Blanca, decisa fino a poco prima a farla finita con Ursula, inscena un tentativo di suicidio quando la dark lady vede che ha un coltello in mano. Ursula, poco dopo, riceve una carta che a che fare col suo passato. Iñigo fa sapere a Flora che Peña intendeva incastrarli per levarsi di torno un misterioso indiano. Casilda decide di provare le erbe di Jacinto. Ursula, spinta da tutte le domestiche della soffitta, ritira la denuncia contro Paquito. Blanca convince Samuel a lasciarla andare da sola al cimitero con Ursula; la ragazza approfitta della situazione per introdursi nel Pantheon della famiglia Alday e, agendo in quel modo, colpisce la madre in ...

