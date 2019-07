Un attentato blocca l' Alta velocità | sabotata cabina elettrica | la pista anarchica

Fonte : ilmessaggero

(Di martedì 23 luglio 2019) Un incendio alladella stazione di Rovezzano a Firenze, attorno alle 5, e l'Italia che viaggia sulle rotaie divisa in due, con ritardi sui tabelloni dei treni fino a 4 ore. Sono...

Agenzia_Dire : 'Un attentato blocca la #Tav'. Questo e altri titoli, oggi in #primapagina, nella nostra #rassegnastampa #23luglio - luca_ok : Caos treni in mezza #Italia . @matteosalvinimi: 'attacca Toninelli. Indagine per attentato ai transporti' - EmanueleAnsel : Rai News: Caos treni in mezza Italia. Salvini attacca Toninelli. Indagine per attentato ai trasporti.… -