Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio Un morto un uomo di 68 anni un disperso la moglie in un esplosione verificatasi La notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio nell’isola d’Elba è coinvolto complessivamente 5 per la deflagrazione provocata da una fuga di gas ha causato il crollo dell’edificio i vigili del fuoco hanno estratto vivo e tre ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Olsen per Deulofeu o verso il Benfica? - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, oggi 23 luglio 2019: torna di moda il nome di Gerard Deulofeu, giallorossi pronti a offrire 15 milioni di euro più Robin Olsen.

Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio Un morto un uomo di 68 anni un disperso la moglie non esplosione verificatasi La notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio nell’isola d’Elba la deflagrazione provocata da una casa causato il crollo dell’edificio i vigili del fuoco che stanno ancora operando sul posto con cinofili squadre usar specializzati nella ...

Scuola - autonomia differenziata Ultime Notizie : premier Conte sotto pressione - ore decisive per il futuro dei docenti : Giornata che si preannuncia importante quella di giovedì prossimo, 25 luglio, quando il Consiglio dei Ministri si riunirà nuovamente sulla questione dell’autonomia differenziata. I Governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, come riporta una nota pubblicata dal sindacato Anief, si sono rivolti al presidente del Consiglio per informarlo della loro decisione a non firmare l’intesa sull’autonomia differenziata, ...

Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione Roberta Frascarelli resta alta la tensione nella maggioranza con i dossier caldi dell’Autonomia e della TAV sul banco e lega e 5stelle che continuano a discutere non ho incontri in futuro ti amo nelle mani del buon dio dice il vicepremier Matteo Salvini non è perché andrò una domanda durante la conferenza stampa a Firenze il vicepremier Inoltre torna ad attaccare il Ministro delle ...

Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione Roberta Frascarelli resta alta la tensione nella maggioranza con i dossier caldi dell’Autonomia e della TAV sul banco e lega e 5stelle che continuano a discutere non ho incontri in futuro ti amo nelle mani del buon dio dice il vicepremier Matteo Salvini replica a una domanda durante la conferenza stampa a Firenze il vicepremier Inoltre torna ad attaccare il Ministro delle Infrastrutture ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Retata anti droga a Enna : 15 arresti - 23 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Maxi Retata anti droga stamattina a Enna, in Sicilia: 15 persone arrestate, 22 indagate, 23 luglio 2019,

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Dybala vuole restare. E Sarri... - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 23 luglio 2019: Gonzalo Higuain è l'ago della bilancia per quanto riguarda il reparto offensivo. Commisso blocca Chiesa

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Correa - incontro con Berta. E Demiral... - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, oggi 23 luglio 2019: è ormai fatta per l'arrivo di Angel Correa. Si lavora per rinforzare la difesa con Todibo del Lione

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Marotta : 'Arriveranno due attaccanti' - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, oggi 23 luglio 2019: torna d'attualità il nome di Arturo Vidal, ora però l'attenzione si è volta verso Gareth Bale

Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Un esplosione si è verificata nella notte in una palazzina di due piani a Portoferraio nell’isola d’Elba la deflagrazione è provocato da 1 a causato il crollo dell’edificio i vigili del fuoco hanno estratto vivo e 3 persone mentre altre due risultano dispersi pompieri sono al lavoro con le squadre specializzate nella ricerca di ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 - 162 mila domande a fine luglio - le cifre : Pensioni ultime notizie: Quota 100, 162 mila domande a fine luglio, le cifre Le domande di accesso a Quota 100 sono state inferiori del previsto fino a questo momento e lo stesso è accaduta per l’altra principale misura di questa legislatura, ovvero il reddito di cittadinanza. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio i numeri delle domande di Quota 100 presentate fino a oggi, con il punto aggiornato a fine luglio. Andiamo a ...

Ultime Notizie Roma del 23-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio Si indaga sulla pista anarchica per l’incendio di una cabina elettrica ieri a Rovezzano vicino Firenze che ha provocato ritardi fino a 4 ore la cancellazione di molti viaggi Salvini cogli l’occasione per attaccare pannelli troppe le infrastrutture bloccata dal Ministero dei Trasporti troppi No fa il ministro i blocchi stradali ma ...

Scuola - regionalizzazione Ultime Notizie : il piano B è il vincolo di permanenza : Il mondo scolastico ha accolto con soddisfazione il dietrofront sulla questione della regionalizzazione scolastica: se è pur vero che la Scuola non avrà i ruoli regionali e probabilmente neppure una diversità nelle retribuzioni dei docenti, è possibile, invece, che si possa arrivare ad un vincolo di permanenza lungo per i prossimi docenti di ruolo. A parlarne è l’autorevole quotidiano ‘Italia Oggi’ che ha illustrato il ...