Turisti spagnoli cercano di portare via ciottoli e sabbia da Cala Mariolu | Ci

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 23 luglio 2019) Una famiglia spagnola in vacanza nel golfo di Orosei, in Sardegna, ha riempito otto bottiglie dicaratteristici di. Rientravano a fine giornata con un gommone preso a noleggio, proprio il noleggiatore si è accorto dell’accaduto e ha provveduto a riil “bottino” al proprio posto il giorno seguente. Lo denuncia la pagina Facebook “Sardegna Rubata e Depredata”. “Lo necesito para ponerlo en el acuario”, la risposta della famiglia alle domande del noleggiatore. Le bottiglie sono state riempite nell’indifferenza generale visto che, in alta stagione, è impossibile trovarsi da soli a. Episodi di questo tipo non sono nuovi in Sardegna, tanto da aver spinto Federalberghi Sardegna, insieme all’associazione “Sardegna Rubata e Depredata”, ad avviare una ...

