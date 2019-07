Tumore del seno e sintomi | mai sottovalutare 5 campanelli d’allarme | scoperta italiana

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) I tessuti del nostro corpo sono in grado di passare da uno stato più solido a uno più fluido e viceversa, un po’ come può accadere alla sabbia contenuta in una clessidra, che può scorrere liberamente oppure bloccarsi e formare un tappo solido, per riprendere poi a fluire in seguito ad una azione esterna. Tale abilità è funzionale, ad esempio, alla riparazione delle ferite e all’allungamento del corpo durante la crescita. La capacità di passare da uno stato più solido a uno più fluido influenza altresì fortemente lo sviluppo e la diffusione di tumori. Infatti un tessuto, quando è completamente solido, diventa immobile e refrattario allo sviluppo di tumori o alla loro metastatizzazione; viceversa, la fluidificazione ne facilita la plasticità e il movimento, e può essere sfruttata dalle cellule tumorali che possono così invadere altre parti dell’organismo. Come le cellule tumorali siano in ...

DiMarzio : La storia di #Correa, obiettivo del #Milan - AIRC_it : La cute è l'organo del corpo in cui più spesso si sviluppano tumori, per lo più poco pericolosi. Occorre però stare… - elefantedt : RT @psymonic: Gente che m’insulta in DM perché parlo del mio tumore al cervello e me lo sono meritato perché parlo male di #Salvini! Poi mi… -