Tuffi grandi altezze | Mondiali 2019 | Alessandro De Rose sogna ancora il podio | ma che

Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di mercoledì 24 luglio. C’è Alessandro De Rose : Domani si concluderà la gara femminile dei Tuffi dalle grandi altezze. Gli ultimi due round (un obbligatorio e un libero) che assegneranno le medaglie. Una classifica ancora tutta da scrivere, ma che incredibilmente non vede in testa la regina Rhiannnan Iffland. L’australiana è solamente quinta e deve inseguire. In vetta c’è la messicana Jiminez davanti alla britannica Macaulay . IL programma DELLA GARA (MARTEDI’ 23 ...

Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 : Rhiannan Iffland è ancora d’oro. Splendida rimonta dell’australiana : Rhiannan Iffland è ancora la Campionessa del Mondo nei Tuffi dalle grandi altezze. Una finale dall’epilogo incredibile, che ha premiato l’australiana, che si mette al collo il secondo oro iridato consecutivo. La dominatrice della stagione (ha vinto tutte le gare delle World Series) ha chiuso con un punteggio totale di 298.05, migliore di soli quindici centesimi rispetto a quello della messicana Adriana Jimenez (297.90), che vince la ...

LIVE Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 in DIRETTA : Iffland rimonta le avversarie e conquista l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito! 6.04: Rhiannan Iffland conquista il secondo oro consecutivo ai Mondiali. Argento per la messicana Jimenez e bronzo per la britannica Macaulay. 6.02: INCREDIBILE! Sono 86.00 punti per Adriana Jimenez, che perde la medaglia d’oro per soli quindici centesimi di punto. La messicana chiude con 297.90 punti, vicinissima ai 298.05 di ...

LIVE Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 in DIRETTA : si assegna il titolo della gara femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali di Tuffi dalle grandi altezze a Gwangju. Seguiremo la finale della gara femminile (dai venti metri di altezza) e verranno assegnate le prime medaglie della specialità. La gara femminile dei Tuffi dalle grandi altezze ha riservato finora una grandissima sorpresa. Dopo i primi due round Rhiannan Iffland non è in ...

Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 : Iffland obbligata a rimontare - ma ora in tante sognano l’oro : Sembrava essere uno degli ori più scontati dei Mondiali di Gwangju ed invece la gara femminile dei Tuffi dalle grandi altezze ha riservato finora una grandissima sorpresa. Dopo i primi due round Rhiannan Iffland non è in testa alla classifica e addirittura la dominatrice assoluta della specialità si trova fuori dal podio virtuale. Per trovare in classifica Iffland bisogna scendere addirittura al quinto posto. L’australiana era in testa ...

Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 : Steven LoBue in vetta dopo la prima giornata - eccellente De Rose in quinta posizione : Va in archivio la prima giornata dei Tuffi dalle grandi altezze a Gwangju (Corea del Sud). Dai 27 metri, su di una struttura costruita nella Chosun University, è stato autentico spettacolo e i protagonisti della competizione maschile non hanno deluso le attese. In vetta alla classifica parziale ha terminato il campione del mondo in carica Steven LoBue con il super punteggio di 218.40. dopo aver realizzato un triplo avanti carpiato con mezzo ...

LIVE Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 in DIRETTA : Alessandro De Rose ottimo quinto! In testa Steve Lo Bue : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 8.29: Si è chiusa la prima parte della gara maschile. In testa c’è l’americano Steve Lo Bue, campione in carica, con un punteggio di 218.40. Un buon vantaggio quello dello statunitense, visto che al secondo posto c’è il messicano Paredes (209.55) e al terzo il ceco Navratil (194.05). Quarto il favoritissimo Gary Hunt ...

LIVE Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 in DIRETTA : Alessandro De Rose si gioca un posto al sole : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.50: Sarà sicuramente una gara emozionante con Tuffi spettacolari e dai coefficienti altissimi, come il 5.4 del libero dell’ucraino Prygorov. 6.43: Il favorito è sicuramente il britannico Gary Hunt, che ha mancato la vittoria solo una volta in questa stagione di Coppa del Mondo, ma come si è visto nella gara femminile i pronostici sono pronti ad essere ribaltati. 6.37: Alessandro De ...

Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 : Adriana Jimenez comanda dopo i primi due round. Iffland solamente quinta : Clamoroso colpo di scena nella gara femminile dei Tuffi dalle grandi altezze ai Mondiali di Gwangju. dopo le prime due rotazioni in testa non c’è l’australiana Rhiannan Iffland e addirittura la campionessa in carica e dominatrice della stagione (non ha mai perso in Coppa del Mondo) si trova fuori dal podio virtuale. A comandare la classifica è la messicana Adriana Jimenez con il punteggio totale di 148.20, grazie ad un secondo tuffo ...

Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 : il britannico Gary Hunt vuole l’oro. Che battaglia per il podio : Quattro vittorie ed un secondo posto in cinque gare di World Series. Con questo bottino il britannico Gary Hunt si presenta come il grande favorito per conquistare il titolo dai Tuffi dalle grandi altezze ai Mondiali di Gwangju. Hunt è stato il dominato della stagione e vuole mettersi al collo il secondo oro della carriera, dopo quello conquistato nell’edizione del 2015. Se la medaglia d’oro sembra essere già stata assegnata, ...

Tuffi grandi altezze - Mondiali 2019 : Alessandro De Rose sogna di tornare ancora sul podio : L’Italia dei Tuffi si aggrappa ad Alessandro De Rose. Dopo il deludente Mondiale in piscina, che ha visto la squadra azzurra chiudere senza medaglie e con una sola carta olimpica conquistata (Noemi Batki dalla piattaforma), tutte le attenzioni sono rivolte alla prova dalle grandi altezze dove il 27enne di Cosenza difende la medaglia di bronzo della scorsa edizione. Il 2017 è stato un anno magico per il tuffatore calabrese, che in quella ...

Tuffi grandi altezze - Coppa del Mondo 2019 : in Libano trionfano Hunt e Iffland : Il britannico Gary Hunt e l’australiana Rhiannan Iffland hanno conquistato la vittoria nella tappa della Coppa del Mondo di Tuffi dalle grandi altezza in Libano a Raouché. Strepitosa la gara di Gary Hunt, che per la prima volta ha realizzato il tuffo perfetto. Cinque dieci da parte della giuria ed un’ipoteca sulla vittoria finale. Al secondo posto si è classificato l’americano David Colturi, mentre al terzo posto il ...

Tuffi grandi altezze - Alessandro De Rose : “Voglio godermi il Mondiale fino alla finale. C’è bisogno di un tocco di follia” : Alessandro De Rose e il sogno di un Mondiale. L’azzurro che, con coraggio leonino, si cimenta dai Tuffi dalle grandi altezze, sarà al via della rassegna iridata in Corea del Sud e gareggerà a partire dal 22 luglio. Le acque asiatiche sono pronte ad accoglierlo e lui accetta la sfida con la determinazione di chi una medaglia iridata (bronzo) l’ha vinta due anni fa, in quel di Budapest (Ungheria). Il sogno è quello di ascoltare e ...