Trentino, perde il controllo della mountain bike e fa un volo di 50 metri: morto 53enne

(Di martedì 23 luglio 2019) Un ciclista di cinquantatré anni èprecipitando con la suain un canalone nella zona del Viel del Pan, in. A dare l’allarme è stato un gruppo di ciclisti austriaci, con il quale si trovava la vittima. I soccorritori intervenuti hanno solamente potuto constatarne la morte.

