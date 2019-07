Traffico Roma del 23-07-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 23-07-2019 ore 19 : 00 : UN INICDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO S. ANDREA FINO ALLO SVINCOLO DELLA SALARIA. RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD E PROPRIO SULL DIRAMAZIONE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO IN DIREZIONE DELL’AUTOSOLE. DISAGI LUNGO LA STATALE 148 PONTINA DA TOR DE CENCI A VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ...

Traffico Roma del 23-07-2019 ore 18 : 00 : DIFFICOLTÀ LUNGO LA STATALE 148 PONTINA, CODE, TRA VIA DI VALLERANO E VIA DI PRATICA, PER UN CANTIERE DI LAVORO, IN DIREZIONE POMEZIA. SUL RACCODO ANULARE CODE A TRATTI, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA NOMENTANA E VIA PRENESTINA. CODE ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E L’AUTOSTRADA PER NAPOLI. CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FILIPPO FIORENTINI ED IL RACCORDO ANULARE, VERSO TIVOLI. LUNGO LA TANGENZIALE ...

Traffico Roma del 23-07-2019 ore 17 : 00 : LUNGHI INCOLONNAMENTI SULLA STATALE 148 PONTINA, TRA MOSTACCIANO E VIA DI PRATICA, PER UN CANTIERE DI LAVORO, IN DIREZIONE POMEZIA. RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA. TRA IL BIVIO A24 E VIA CASILINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA LA VIA PONTINA E VIA APPIA. LUNGO LA TANGENZIALE EST, CODE PER Traffico INTENSO, TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI ED IL BIVIO PER LA Roma TERAMO, VERSO SAN ...

Traffico Roma del 23-07-2019 ore 15 : 30 : INCIDENTE, AL QUARTIERE NOMENTANO IN PIAZZALE DELLE PROVINCE. RIPERCUSSIONI SU VIA CATANIA E VIALE IPPOCRATE. CODE SULLA VIA CASSIA, SEMPRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN ZONA TOMBA DI NERONE, TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA AL SESTO MIGLIO, IN USCITA DA Roma. LUNGO LA SALARIA, Traffico INCOLONNATO PER LAVORI TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO. IN DIREZIONE OPPOSTA, CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E ...

Traffico Roma del 23-07-2019 ore 14 : 30 : RALLENATAMENI LUNGO LA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITA DEL BIVIO CON LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE SULLA STATALE 148 PONTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA. CODE PER LAVORI LUNGO VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO IL CENTRO. CODE SU VIA AURELIA, PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. CHIUSO ...

Traffico Roma del 23-07-2019 ore 12 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI TORRE ROSSA . STESSA SITUAZIONE SULL’INTERO TRATTO DI VIA DI TORRE ROSSA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLA A24 VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA APPIA NUOVA TRA VIA CESARE BARONIO E VIA RAFFAELE DE ...

Traffico Roma del 23-07-2019 ore 10 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE. INCOLONNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA LA STAZIONE AURELIA E VIA DEI MAFFERI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE RALLE NTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA ...

