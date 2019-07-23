romadailynews : Traffico Roma del 23-07-2019 ore 08:00: TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 23-07-2019 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - Sferapubblica : 3 roghi appiccati a una cabina elettrica a #Rovezzano, vicino #Firenze, hanno paralizzato il traffico ferroviario d… -
Dalla Rete Google NewsTreni, traffico in tilt dal nord al sud per incendio doloso. Ritardi fino a 240 minuti - la Repubblica
- Treni, traffico in tilt dal nord al sud per incendio doloso. Ritardi fino a 240 minuti la Repubblica
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Traffico Roma del 23-07-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CITTA’-. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE. SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI DIREZIONE CENTRO CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST. A Roma SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI ...
Roma-Firenze - Traffico treni ripreso : 20.16 Il collegamento ferroviario Roma-Firenze è ripreso al 100% sia sulla 'diretsima', sia sulla lenta, dalle ore 15. Lo fa sapere Rete ferroviaria italiana. Oltre 50 tecnici hanno provveduto al ripristino dei cavi bruciati dall'incendio doloso che ha interessato 3 centraline vicino alla stazione fiorentina di Rovezzano. L'infrastruttura è stata riparata già alle 13.30. Notevoli i disagi riscontrati in giornata, con ritardi medi sull'alta ...
Traffico Roma del 22-07-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN TERZO INCIDENTE IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE RALLENTAMENTI SULLA STATALE 148 PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A TOR ...
Traffico Roma del 22-07-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN TERZO INCIDENTE IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE RALLENTAMENTI SULLA STATALE 148 PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A TOR ...
Traffico Roma del 22-07-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN TERZO INCIDENTE IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI SU ...
Traffico Roma del 22-07-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN TERZO INCIDENTE IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI SU ...
Traffico Roma del 22-07-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN TERZO INCIDENTE IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI SU ...
Traffico Roma del 22-07-2019 ore 18 : 00 : . RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE SU QUEST’ULTIMO SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’ ’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI SU VIA DEL ...
Traffico Roma del 22-07-2019 ore 17 : 30 : . RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIALE DEL MURO TORTO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE BRASILE DIREZIONE PIAZZALE FLAMINIO. SI VIAGGIA A RILENTO PER UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO IN VIA ARDEATINA TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA NESAZIO IN DIREZIONE DEL RACORDO ANULARE SU QUEST’ULTIMO SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DELLA PONTINA FINO ALL’ ’ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA. CHIUSA VIA FERDINANDO PALASCIANO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI CANOBI SU VIA DEL ...
Traffico Roma del 22-07-2019 ore 17 : 00 : . SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI PER UN INCIDNETE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLOTRA PER LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. SU VIA DEL FORO ITALICO CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. NELLA ZONA DEL PRENESTINO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA WALTER TOBAGI, SINO AL 26 LUGLIO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ ATTENIONE ALLA ...
Traffico Roma del 22-07-2019 ore 16 : 30 : . SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI PER UN INCIDNETE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLOTRA PER LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. SU VIA DEL FORO ITALICO CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. NELLA ZONA DEL PRENESTINO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA WALTER TOBAGI, SINO AL 26 LUGLIO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ ATTENIONE ALLA ...
Traffico Roma del 22-07-2019 ore 15 : 30 : . SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI PER UN INCIDNETE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLOTRA PER LA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA. SU VIA DEL FORO ITALICO CHIUSA LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. IL Traffico E’ DEVIATO NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. NELLA ZONA DEL PRENESTINO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA WALTER TOBAGI, SINO AL 26 LUGLIO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ ATTENIONE ALLA ...
Traffico Roma del 22-07-2019 ore 14 : 30 : DISAGI AL MOMENTO DOVUTI A LAVORI IN CORSO. DISAGI CHE RIGUARDANO IN PARTICOLARE L’AURELIO. RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA PROVOCANO RALLETNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, E UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA RALLENTA IL Traffico TRA LA VIA AURELIA ANTICA E VIA DI TORRE ROSSA. INCIDENTE DA POCO AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR- LAURENTINA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI. SULLA VIA COLLATINA ...
Traffico Roma del 22-07-2019 ore 13 : 30 : DISAGI AL MOMENTO DOVUTI A LAVORI IN CORSO. DISAGI CHE RIGUARDANO IN PARTICOLARE L’AURELIO. RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA PROVOCANO RALLETNAMENTI SULLA VIA AURELIA TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, E UNA RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA RALLENTA IL Traffico TRA LA VIA AURELIA ANTICA E VIA DI TORRE ROSSA. INCIDENTE DA POCO AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR- LAURENTINA. POSSIBILI RIPERCUSSIONI. SULLA VIA COLLATINA ...
Traffico Roma del 22-07-2019 ore 12 : 30 : UN INCIDENTE STA PROVOCANDO FORTI RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA FORTE BRASCHI E CORNELIA MENTRE SONO LAVORI IN CORSO A PROVOCARE RIPERCUSSIONI ALL’AURELIO. RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA SULLA VIA AURELIA TRA LA VIA AURELIA ANTICA E IL RACCORDO ANULARE, E RIDUZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA ANCHE SULLA VIA AURELIA ANTICA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE ROSSA. IN TUTT’E DUE I CASI, DISAGI CON FILE E NCOLONNAMENTI A CAUSA DI UN VEICOLO ...