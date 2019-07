Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2019) Le ferie sono vicine per molti italiani: agosto è da sempre il mese più ambito per le partenze ma è bene non trascurare la varianteche potrebbe se non rovinare le vacanze, di sicuro renderle meno piacevoli. Presentato il piano di Viabilità per l’esodo estivo annuale, è possibile conoscere per tempo idarosso esulle strade per le vacanze e i tratti maggiormente interessati da code eintenso. Anche a luglio ci saranno deidiintenso, ma si concentreranno soprattutto nell’ultimo fine settimana del mese. Ad agosto, invece, ilsarà intenso molto spesso. Ledelsulle autostrade italiane contrassegnano comedai primi due fine settimana di agosto. Saranno sabato 3 e sabato 10 agosto le due giornate di maggior. Mentre, per il ritorno, le giornate peggiori saranno l’ultima domenica ...

Noovyis : (Traffico estate 2019, previsioni: i giorni da bollino nero) Playhitmusic - - Napolikeit : Traffico in Costiera Amalfitana, con la ZTL territoriale dall’estate 2020 cambia tutto. #amalfi - IvanoLag : @LeggiStoCazzo 7:15 d'estate che c'è un po meno traffico. 40 km in auto. Circa 45 minuti per arrivare a lavoro. Og… -