Tiro a segno | Campionati Italiani Assoluti 2019 | programma e orari della manifestazione

Tiro a segno - Coppa del Mondo juniores Suhl 2019 : l’indiano Tomar si impone nella 3 posizioni. Alla Germania il Mixed Team di pistola : Si è conclusa a Suhl l’edizione 2019 della Coppa del Mondo ISSF riservata Alla categoria juniores. Nel poligono tedesco oggi il programma si è chiuso con la gara maschile di carabina 3 posizioni e con quella di Mixed Team di pistola ad aria compressa Il contest dAlla lunga distanza ha vinto trionfare l’indiano Aishwary Pratap Singh Tomar che mettendo insieme 459,3 è riuscito a salire sul gradino più alto del podio, andando anche a ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo juniores Suhl 2019 : l’indiano Singh vince nella pistola 10m - la tedesca Janssen nella 3 posizioni : A Suhl prosegue senza sosta il programma del Tiro a segno nella tappa di Coppa del Mondo riservata agli juniores: oggi all’interno del poligono teutonico è stata la volta della finale di pistola ad aria compressa maschile e della gara di carabina 3 posizioni femminile. Il contest dai 10m è stato vinto dall’indiano Sarabjot Singh che mettendo insieme 239,6 punti è riuscito a battere la concorrenza cinese rappresentata da Zhehao Wang e ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Suhl 2019 : Italia prima a squadre nella pistola 10 metri femminile : L’unica gioia azzurra nella terza giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo junior di Tiro a segno arriva dalla classifica a squadre della pistola 10 metri femminile, nella quale l’Italia è prima, mentre nella prova individuale entra in finale, pur non raggiungendo il podio, Brunella Aria. nella pistola 10 metri femminile l’Italia di Brunella Aria, Maria Brigida Veccaro e Maria Varricchio vince la classifica a squadre con ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo juniores Suhl 2019 : il russo Shamakov vince nella carabina 10m. La bulgara Mincheva nella pistola sportiva : Un’altra giornata di gare si è conclusa all’interno del poligono di Suhl dove è in corso di svolgimento una tappa della Coppa del Mondo juniores di Tiro a segno 2019. nella struttura teutonica si sono tenute oggi le gare di carabina maschile dai 10m e il contest di pistola sportiva donne dalla distanza di 25m. Andiamo a vedere come sono andate le cose. nella competizione ad aria compressa il russo Grigorii Shamakov si è imposto ...

Tiro a Segno – Coppa del Mondo ISSF : Sofia Ceccarello solo 19ª a Suhl nella carabina 10 metri donne : La competizione è stata vinta dall’indiana Elavenil Valarivan (251.6) che in finale ha battuto la compagna di squadra Mehuli Gosh (250.2) Prima giornata di gare alla Coppa del Mondo ISSF di Suhl riservata alla categoria juniores. Oggi sono scese sulle linee di Tiro del poligono tedesco le atlete di carabina ad aria compressa femminile. Fra le azzurre in gara si è distinta Sofia Ceccarello (Ravenna) che ha chiuso al 19esimo posto ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo juniores Suhl 2019 : Valarivan-Gosh - doppietta indiana nella carabina 10m al femminile : A tutte le latitudini, in tutte le gare: il 2019 del Tiro a segno è l’anno dell’India. Continua il dominio delle shooter asiatiche, anche nella tappa della Coppa del Mondo juniores in corso di svolgimento a Suhl. Sulle linee di Tiro del poligono tedesco infatti Elavenil Valarivan e la connazionale Mehuli Ghosh si sono rispettivamente piazzate in prima seconda posizione nel contest di carabina ad aria compressa donne dalla distanza ...

Tiro a segno – A Suhl la Coppa del Mondo Junior ed il “World Tour Target Sprint” : Tutto pronto a Suhl per la Coppa del Mondo ISSF Junior e il “World Tour Target Sprint” Dal 15 al 19 luglio 2019 si svolgerà a Suhl la Coppa del Mondo ISSF riservata alla categoria Juniores. Gareggeranno i migliori atleti di pistola e carabina ad aria compressa e a fuoco provenienti da tutto il Mondo. La squadra azzurra sarà formata da Danilo Sollazzo (Milano), Agustin Martin Petrini (Cerea), Michele Bernardi (Lucca), Riccardo ...

Universiadi 2019 - Italia super nel Tiro a segno e nella scherma : 3 medaglie d’oro : Giornata da incorniciare per i nostri colori alle Universiadi 2019 di Napoli. Pioggia di medaglie per l'Italia che fa un bel passo avanti nel medagliere portandosi al 6° posto. Ben 3 gli ori conquistati: il primo dalla tiratrice Chiara Di Marziantonio, e gli altri due dalla scherma grazie alla squadra maschile di fioretto, e a quella femminile della sciabola. Bronzo per la giovane coppia Varricchio-Di Martino nella pistola a 10 metri mista.

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : Varricchio-Di Martino - un bronzo straordinario nel Mixed Team di pistola. Oro a Taipei : Una medaglia vinta in casa, che ha fatto esplodere di gioia il poligono della Mostra d’Oltremare alle Universiadi 2019 di Napoli. Il Tiro a segno contribuisce quindi al medagliere azzurro nella kermesse partenopea e per farlo sceglie l’ultimo evento in programma: quello del Mixed Team di pistola ad aria compressa dalla distanza dei 10m. Il merito è del padrone di casa Dario Di Martino e della corregionale sannita Maria Varricchio ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Tiro a segno di bronzo! Medaglia certa dai fiorettisti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 13.08 Tiro A VOLO – Chiara Di Marziantonio è in finale nello skeet. Azzurra allo shoot off per la seconda posizione. 13.03 Tiro A segno – Di Martino / Varricchio di bronzo nella pistola mista 10 metri! Battuta l’India per 16-12 nella finalina! 13.00 VOLLEY – Altri parziali: Corea del Sud-Cina 25-23 25-19, Ucraina-Cile 21-25 25-22. 12.55 ...

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : l’Iran vince un nuovo oro - questa volta nel Mixed Team di carabina : Nel Tiro a segno, questa si sta sempre più trasformando nell’Universiade dell’Iran. Il paese asiatico infatti dopo aver già vinto tre medaglie, 1 oro, 1 argento e 1 bronzo, si è aggiudicato nuovamente l’alloro più ambito nel concorso di Mixed Team di carabina dalla distanza dei 10m. Il duo costituito da Najmeh Khedmati e Mahyar Sedaghat ha infatti battuto nel gold medal match il Team sudcoreano formato da Jiwoo Seo e Nam, per ...

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : Lorenzo Bacci finisce al quinto posto nella carabina 10m. Oro allo slovacco Jany : Con pieno merito, ma anche a sorpresa. Risuona l’inno slovacco alle Universiadi 2019 di Napoli per merito di Patrik Jany che nella gara di carabina 10m uomini – del programma di Tiro a segno, all’interno della kermesse partenopea – si è messo al collo la medaglia d’oro battendo tutta la concorrenza. Il tiratore del 1997, alla sua prima affermazione di rilievo sulla scena internazionale, è riuscito a totalizzare ...

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : il coreano Daehun Park vince la gara di pistola 10m. Di Martino chiude 5° : Un trionfo da vero dominatore. Il coreano Daehun Park si aggiudica l’oro nella finale di pistola ad aria compressa uomini dalla distanza 10m, in queste Universiadi 2019. Nel poligono napoletano, l’atleta classe 1995 sbaraglia letteralmente la concorrenza totalizzando 243,8 punti – record della manifestazione – andando a imporsi sul suo più immediato inseguitore con un vantaggio di 5,3 punti. La medaglia d’argento ...

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : Dario Di Martino si qualifica per la finale di pistola 10m : Dario Di Martino ce l’ha fatta: il tiratore napoletano sarà nella finale della pistola 10m maschile delle Universiadi 2019. Il “padrone di casa” è riuscito, con l’ottavo e ultimo punteggio disponibile, a qualificarsi per il contest che dalle 14.30 assegnerà poi le medaglie nella kermesse partenopea. Positivo lo score di 573, con il quale il campano è riuscito a rimanere aggrappato al gruppo dei migliori di cui fanno parte ...