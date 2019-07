The Resident 2 ci sarà? Tutto si capovolge nel finale della prima stagione in onda su

The Resident/ Anticipazioni del 23 luglio 2019 : colpi di scena nel finale! : The Resident, Anticipazioni del 23 luglio 2019, in prima Tv su Rai 1. Nic ha le prove contro Lane, ma viene coinvolto Bell. Conrad chiede aiuto al padre.

The Resident - finale di stagione : anticipazioni trama ultima puntata martedì 23 luglio : Siamo arrivati alla conclusione dopo una corsa a perdifiato di un mese in cui tutta la prima stagione del medical più cinico della tv, The Resident, è andata in onda sulle reti Rai (e c’è già grande attesa per la seconda, già guardata da chi possiede un abbonamento pay). Come ogni altra puntata, anche l’ultima – il finale della prima stagione – viene trasmessa su Rai1 a partire dalle 21.25, martedì 23 luglio. Come sanno i ...

The Resident - anticipazioni ultimi episodi di martedì 23 luglio : Si conclude la prima stagione del telefilm The RESIDENT, ecco trama e anticipazioni degli ultimi episodi in onda martedì 23 luglio 2019 in prima serata su Rai 1: The RESIDENT – CORRI DOTTORE, CORRI Nic è costretta a chiedere aiuto ad una sua ex collega, che lavora nella clinica della dottoressa Hunt, per avere la cartella clinica della defunta Lily. La situazione finisce però per prendere una piega inaspettata: l’infermiera dà appuntamento ...

The Resident - finale 1^ stagione stasera 23 luglio su Rai1 e in streaming su RaiPlay : Cala il sipario sulla prima stagione di The Resident. stasera su Rai 1 a partire delle 21:25 andranno in onda gli ultimi due episodi del medical drama statunitense dell'emittente Fox. Il primo ciclo di episodi della serie televisiva con Matt Czuchry ed Emily VanCamp si avvia alla conclusione anche in chiaro sulla prima rete Rai, mentre su Fox Life (il canale 114 di Sky) si è da poco conclusa la seconda stagione e in autunno è previsto l'arrivo ...

The Resident quinta puntata : trama e anticipazioni 23 luglio 2019 su Rai 1 : THE Resident quinta puntata. La serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry va in onda in chiaro su Rai 1 martedì 23 luglio 2019. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla quinta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA The Resident quinta puntata: trama e anticipazioni 23 luglio 2019 su Rai 1 The Resident quinta puntata – episodio 13 Corri Dottore, corri. Due casi paralleli in questa puntata. Devon e ...

The Resident – Quinta puntata di martedì 23 luglio 2019 – Anticipazioni e trama. : Dopo l’exploit della scorsa estate con The Good Doctor, poi in inverno scippato da Raidue con la seconda serie e la conseguente emorragia di ascolti, Raiuno ci riprova con un nuovo telefilm medical drama, The Resident. The Resident Nel cast: Matt Czuchry, Emily VanCamp, Manish Dayal, Bruce Greenwood, Shaunette Renée Wilson, Moran Atias, Melina Kanakaredes. […] L'articolo The Resident – Quinta puntata di martedì 23 luglio 2019 – ...

The Resident gli ultimi due episodi su Rai 1 martedì 23 luglio : The Resident anticipazioni episodi 13 e 14 finale di stagione su Rai 1 martedì 23 luglioUltimo appuntamento per la prima stagione di The Resident su Rai 1 (la seconda è stata già interamente trasmessa da FoxLife nel corso dei mesi scorsi e la terza arriverà prossimamente a settembre su Fox e successivamente in Italia su FoxLife). L’appuntamento con gli ultimi due episodi della prima stagione di The Resident è questa sera martedì 23 luglio ...

Guida tv martedì 23 luglio - finisce The Resident su Rai 1 - Chicago PD su Italia 1 : Programmi Tv di martedì 23 luglio – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:25 The Resident 1×13-14 Finale di stagione 1a Tv Free (leggi qui le anticipazioni)Rai 2 ore 21:20 Squadra Speciale Cobra 11 1a Tv (qui le anticipazioni)Rai 3 ore 21:15 La CorteCanale 5 ore 21:30 Rosy Abate 1×05 (replica)Rete 4 ore 21:30 Quelli della LunaItalia 1 ore 21:20 Chicago Fire 6×07-08 1a Tv Free (qui le anticipazioni)La7 ore 20:35 In ...

Anticipazioni quinta ed ultima puntata di The Resident : Nic Nevin verrà arrestata : Prosegue senza sosta il grande successo della nuova serie medical di Rai 1 The Resident, che annovera nel cast Matt Czuchry, Emily VanCamp, Melina Kanakaredes e Bruce Greenwood. Le vicende del dottor Conrad e delle sue indagini ospedaliere stanno conquistando le attenzioni del pubblico, facendo sì che la produzione statunitense ottenga degli ascolti di tutto rispetto: ad esempio gli episodi del 16 luglio hanno raggiunto uno share del 13,4% con ...

The Resident Quinta Puntata : Nicolette in Carcere! : The Resident trama Quinta Puntata: i medici sono in procinto di trovare delle prove schiaccianti contro la dottoressa Lane, ma questo problema causa non pochi problemi a Nicolette… The Resident sta per volgere al termine. A monopolizzare l’attenzione nel medical drama è sempre la tragica morte di Lily e la possibile colpevolezza della dottoressa Lane. Ma grazie ad un paziente ipocondriaco, i medici potrebbero essere in procinto di ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 16 luglio : vince The Resident con 2.8 milioni : Con 2 milioni 283mila telespettatori, e il 13.4% di share, i nuovi episodi di The Resident – il medical drama statunitense proposto il 16 luglio in prima serata su Rai1 – hanno conquistato il prime time. Ascolti tv prime time Su Canale5 Rosy Abate – La Serie è stata seguita da 1 milione 731mila telespettatori e il 9.6% di share. Su Rai3, il film Un tirchio quasi perfetto, commedia francese del 2016 diretta da Fred Cavayé con ...

The Resident spoiler ultimi episodi 23 luglio : un inaspettato tradimento per Lane Hunter : La prima stagione di The Resident sta per concludersi. Martedì 23 luglio Rai Uno trasmetterà, a partire dalle 21:25, gli ultimi due episodi della serie tv statunitense targata Fox. L'ultimo appuntamento con i medici e gli infermieri del Chastain Park di Atlanta sarà caratterizzato da un colpo di scena che riguarderà la dottoressa Lane Hunter che nella sua clinica da tempo sottopone i suoi pazienti a pesanti sedute di chemioterapia e somministra ...

Ascolti TV | Martedì 16 luglio 2019. The Resident vince con il 13.4% - Rosy Abate 9.6%. Solo il 2.8% per Quelli della Luna. Johnny Stecchino su Tv8 al 4.1% : The Resident Su Rai1 The Resident ha conquistato 2.283.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 Rosy Abate – La Serie ha raccolto davanti al video 1.731.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 774.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.122.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Un tirchio quasi perfetto ha raccolto davanti al video ...

The Resident : gli episodi 10 - 11 e 12 disponibili online su Rai Play : Dopo il grande successo delle prime puntate, anche questa settimana su Rai 1 è andato in onda il consueto appuntamento con il medical drama 'The Resident'. Martedì 16 luglio è stata trasmessa in prime-time su Rai 1 la quarta puntata della serie, composta dagli episodi 10, 11 e 12. Durante tali episodi, Conrad si sloga una caviglia mentre fa jogging, Nic viene coinvolta nella morte di Lily Kendall, Conrad e Devon cerchano di salvare la vita a ...