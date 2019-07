Temptation Island | Massimo umilia la fidanzata Ilaria | Io non la vedo bella

Temptation Island - quinta puntata : Massimo e la single Elena hanno avuto rapporti intimi? Il video shock : Ilaria vede il video del weekend di Massimo e Elena e al pubblico a casa non sfuggono strani gemiti in sottofondo.

Temptation Island - Filippo Bisciglia spiazza tutti : il gesto estremo e senza precedenti durante il falò : A Temptation Island è accaduta una cosa insolita e struggente. durante l’ultimo falò, quello prima del confronto, Ilaria ha visto un video molto pesante del suo fidanzato Massimo. Sembra essere ancora molto innamorata del fidanzato. Per questo le affermazioni di quest’ultimo l’hanno gettata nella di

Temptation Island - Massimo ed Elena senza pudore : sesso davanti alle telecamere? Cosa si "sente" : sesso a Temptation Island, su Canale 5 in prima serata? Pare proprio di sì. I protagonisti? Massimo e la tentatrice Elena. Spunta infatti un audio choc dal programma condotto da Filippo Bisciglia che lascia pochi dubbi, con buona pace di Ilaria, fidanzata di Massimo, la quale ha deciso di non conced

Temptation Island 2019 : doppio appuntamento la prossima settimana : Filippo Bisciglia doppio appuntamento per gli appassionati di Temptation Island 2019 la prossima settimana. Oltre alla consueta puntata del lunedì, il reality show estivo condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda anche martedì 30 luglio 2019. Giungerà quindi a conclusione la sesta fortunatissima edizione. Le coppie rimaste in gioco sono tre. Da un lato i telespettatori scopriranno come finirà il falò di confronto, già incominciato, tra ...

Temptation Island - Katia fuori di sé : "Ti pisto come..." - scandalo su Canale 5 : Crisi profondissima a Temptation Island - il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 - tra Vittorio e Katia. Già, perché il primo mostra di avere sempre più intesa, chiamiamola così, con Vanessa. Dunque, al pinnetu, Katia si interroga, chiedendosi dove ha sbagliato per spingere il suo uo

Temptation Island 2019 : Filippo Bisciglia - il gesto per Ilaria commuove tutti. Mai successo prima : Ovazione per Filippo Bisciglia: nell’ultima puntata andata in onda di Temptation Island il conduttore si spoglia delle vesti di ‘arbitro’ e diventa l’eroe del pubblico. Ma andiamo con ordine. Per chi lunedì sera non avesse seguito il docu reality di Canale 5, prima di assistere al falò di confronto di Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, come di consueto Filippo ha mostrato loro gli ultimi video dal villaggio. E il filmato di lui ha molto turbato ...

Temptation Island - Massimo e la tentatrice Elena hanno fatto sesso? In un audio choc gemiti e sospiri - Filippo Bisciglia consola Ilaria : Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island continua per tre coppie che lunedì prossimo sceglieranno se lasciare il reality insieme o da soli dopo ventuno giorni. Veri protagonisti della quinta puntata Massimo e Ilaria: “Di sicuro ti cercherei fuori, ti guardo con occhi diversi”, sussurra all’orecchio di Javier la ragazza. La fidanzata dedica al tentatore “Completamente” dei TheGiornalisti e si lancia con lui in ...

Ascolti TV | Lunedì 22 luglio 2019. Temptation Island vince con il 23.6%. Amiche da Morire 13.8% : Temptation Island - Massimo e Ilaria Su Rai1 Amiche da Morire ha conquistato 2.508.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5 Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.661.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Rai2 Hawaii Five-O ha interessato 1.042.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 The Fast and The Furious – Tokyo Drift ha catturato l’attenzione di 983.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 La Meccanica ...