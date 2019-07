Teatro | Zaia | ‘bene ingresso di Treviso nello Stabile del Veneto’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – ‘L’dineldel Veneto, per il quale mi complimento con tutti coloro che hanno creduto, come me, in un’istituzione teatrale veneta più forte e sempre più vicina al territorio, rappresenta la prima applicazione della nuova legge regionale sulla cultura che sostiene chi si aggrega o ha la forza di fondersi”. Lo afferma il presidente della Regione del Veneto, Luca, salutando con grande soddisfazione il via libera da parte dell’Assemblea dei Soci deldel Veneto, riunitasi oggi a Venezia, alle variazioni al bilancio preventivo 2019 che rendono operativa la presenza del Comune dinell’associazione dello, concretizzando così definitivamente l’approvato il 3 luglio scorso.‘La chiusura di questa partita ‘ continua il ...

