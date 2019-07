Team Rocket in Pokémon GO | tutti i Pokémon Ombra disponibili e come purificarli

Pokémon Go invaso dal Team Rocket e dai Pokémon Ombra : come trovarli e tutti i dettagli : Mentre il colosso Tencent sta lavorando a un nuovo misterioso gioco dedicato ai Pokémon, torniamo a parlare di Pokémon Go in occasione di quello che è sostanzialmente il grande update estivo atteso dai fan. come già rumoreggiato il Team Rocket e i Pokémon Ombra sono i protagonisti assoluti delle novità dell'app di Niantic.Secondo le segnalazioni condivise su diversi forum, il Team Rocket starebbe invadendo alcuni Pokéstop che per l'occasione ...

Una mongolfiera nei cieli di Dortmund allerta che il Team Rocket sta per atterrare in Pokémon GO : Il Team Rocket, nota organizzazione criminale facente parte del franchise, dovrebbe sbarcare in Pokémon GO con un prossimo aggiornamento, come suggerisce la mongolfiera con il logo "R" del Team apparsa nei cieli di Dortmund in Germania durante il Pokémon GO Fest 2019. Inoltre, Mewtwo in versione corazzata tornerà nei raid Pokémon Go dal 10 luglio. L'articolo Una mongolfiera nei cieli di Dortmund allerta che il Team Rocket sta per atterrare in ...

Pokémon GO : un dataminer scopre dei file che rivelerebbero l'arrivo del Team Rocket nel gioco : A quanto pare Pokémon GO si sta preparando ad un grande aggiornamento che vede coinvolto anche il Team Rocket.Già qualche giorno fa vi avevamo svelato che durante il Pokémon GO Fest tenutosi a Dortmund è apparsa una mongolfiera con l'inconfondibile stemma del Team. Ora, come riporta VG247, un dataminer di nome Chrales ha scovato alcuni file all'interno del gioco che indicherebbero proprio l'arrivo del Team Rocket attraverso un ...