Tav, le reazioni alle parole di Conte

annuncia che il governo è per sì alla Tav. Nella migliore delle ipotesi abbiamo perso più di un anno". Lo dice Zingaretti (Pd). "La Tav si farà. Peccato per il tempo perso", afferma il vicepremier Salvini. "Finalmente -dice Meloni (FdI). Ora per il bene dell'Italia,l'analisi costi/benefici si faccia su Toninelli". Gelmini (FI): "Ora Toninelli dovrebbe scrivere le sue dimissioni". "Chiederemo che il Parlamento si esprima e in Aula vedremo l'esito della votazione". Dicono D'Uva e Patuanelli, capigruppo M5S.(Di martedì 23 luglio 2019)