Tav | Di Maio | ‘rispetto Conte ma per M5S opera dannosa | decida Parlamento’ 2

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) (AdnKronos) – “Media, giornali, apparati, tutto il sistema schierato a favore. Non noi. Non il MoVimento 5 Stelle. Per noi la Torino-Lione era e resta un’. Ogni volta che ci siamo trovati davanti a un tema ci siamo posti una domanda. E oggi la poniamo a voi. Chiedetevi perché l’Europa ci ha sempre ignorato su tutto, continua a ignorarci su tutto e poi d’improvviso mette sul piatto nuovi investimenti comunitari per la Tav Torino-Lione – va avanti Di– Chiedetevi perché se chiediamo flessibilità per costruire scuole, strade, ospedali l’Europa ci sbatte la porta in faccia e poi tira fuori milioni di euro per questo progetto di 30 anni fa”.“Chiedetevi allora – prosegue – se l’Europa lo fa davvero per l’Italia o se per qualcun altro, visto che parecchi soldi degli italiani andranno ai ...

FrancescoBonif1 : Caro Di Maio, giusto per capire, il 'mandato zero' è come l'impeachment zero, il no Tap zero, il no Ilva zero, il n… - fattoquotidiano : Tav, nuovo scontro nel governo dopo incendi di Firenze. Salvini: “Serve un ‘sì’ alla Torino-Lione”. Di Maio: “No a… - Agenzia_Italia : Di Maio: Resta il no deciso del M5s alla Tav, deciderà il Parlamento -