Tav | costi | numeri e struttura della ferrovia Torino-Lione La tratta principale costerà

Tav : Conte - ‘non farla ci esporrebbe a costi rottura accordo con Francia’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “La decisione di non realizzare l’opera ci esporrebbe a tutti i costi derivanti dalla rottura dell’accordo con la Francia”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un passaggio del suo video su Facebook sul Tav.L'articolo Tav: Conte, ‘non farla ci esporrebbe a costi rottura accordo con Francia’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Tav - Toninelli licenzia l'unico esperto costi-benefici che non era contrario. L'ira di Salvini : "Non ci siamo - basta rinvii" : Il ministero: "Coppola ha violato la riservatezza rilasciando interviste non autorizzate". Il vicepremier attacca: "Toninelli faccia viaggiare gli italiani e non blocchi le opere"

Danilo Toninelli licenzia l’unico tecnico della commissione costi-benefici favorevole alla Tav : Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha licenziato tramite mail Pierluigi Coppola, uno dei sei tecnici della commissione di analisi costi-benefici sulla Tav. Coppola era stato l'unico membro a non condividere la valutazione negativa sull'opera dello scorso febbraio. In passato aveva lamentato la metodologia inusuale con la quale era stata condotta la valutazione.Continua a leggere

Tav - l’esperto “dissidente” Coppola licenziato da Toninelli. Aveva contestato la metodologia dell’analisi costi-benefici : Pierluigi Coppola, il professore “dissidente” che firmò una contro-relazione favorevole alla Tav, non collabora più con la Struttura tecnica di missione che era stata incaricata dal ministero delle Infrastrutture di studiare costi e benefici dell’opera. La conclusione del contratto a far data dal 15 luglio gli è stata comunicata con una mail firmata dal ministro Danilo Toninelli. Come motivazione, il messaggio inviato via pec ...

Tav - Toninelli licenzia l’esperto che bocciò l’analisi costi-benefici di Ponti : L’Italia deve dare una risposta definitiva all’Unione europea sull’alta velocità Torino-Lione entro il 26 luglio, altrimenti perderà i finanziamenti Ue per il completamento dell’opera. Nel frattempo, però, il ministro...

È stato licenziato l'unico tecnico che non aveva firmato l'analisi costi-benefici sulla Tav : Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha licenziato Pierluigi Coppola, uno degli esperti che si era dissociato dalla valutazione negativa sulla Tav elaborata dalla commissione costi-benefici di cui faceva parte. A confermare le anticipazioni del 'Messaggero' è lo stesso ministero. L'ingegnere è stato licenziato con una Pec firmata dal ministro Danilo Toninelli. Coppola, spiegano al Mit, "ha violato la riservatezza ...

E' stato licenziato l'unico tecnico che non aveva firmato l'analisi costi-benefici sulla Tav : Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha licenziato Pierluigi Coppola, uno degli esperti che si era dissociato dalla valutazione negativa sulla Tav elaborata dalla commissione costi-benefici di cui faceva parte. A confermare le anticipazioni del 'Messaggero' e' lo stesso ministero. L'ingegnere è stato licenziato con una Pec firmata dal ministro Danilo Toninelli. Coppola, spiegano al Mit, "ha violato la riservatezza rilasciando ...

USA - inseguimento da film d’azione : la Guardia Costiera salta a bordo di un sottomarino che trasporTava 7 tonnellate di cocaina [VIDEO] : La Guardia Costiera statunitense ha rilasciato un video che sembra tratto da un film d’azione. Le immagini, che trovate in fondo all’articolo, mostrano esattamente come intercettare un sottomarino in alto mare che trasportava oltre 7.770kg di cocaina. L’evento si è verificato il 18 giugno in acque internazionali del Pacifico orientale, ma la Guardia Costiera ha rilasciato le immagini solo ora. Nel video, si vede un uomo della Guardia Costiera ...

Villareal - Albiol : “Mi hanno voluto a tutti i costi! A Napoli sTavo bene - ma essere di nuovo a casa mia ha inciso moltissimo…” : Prime parole di Albiol da giocatore del Villareal Le dichiarazioni di Raul Albiol in conferenza stampa di presentazione al Villarreal: “Già lo scorso anno ci fu un forte interessamento del Villarreal, non me l’aspettavo e mi hanno fatto dubitare fino all’ultimo. Ma mi sentivo a mio agio a Napoli e alla fine sono rimasto. – poi sottolinea – Quest’anno però l’interesse da parte loro è stato ...

L'autore dell'analisi costi-benefici della Tav ha detto che l'opera - comunque - si farà : La Tav? “Si farà” Perché? Perché “l'Europa paga”. Parola di Marco Ponti, L'autore della Relazione costi-benefici, il tecnico incaricato dal ministro pentastellato delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, che secondo la Repubblica “si arrende”, meglio: “Getta la spugna”. “Non cambia nulla, l'opera rimane sempre inutile, ma alla fine tanto si farà” dichiara il tecnico che non cede alla seduzione dello sconto e degli incentivi ...