Tav | Conte per il sì | «Più fondi dall’Ue per finanziarla» M5S | «Votiamo»

Tav - M5s dopo il via libera di Conte : “Il nostro no all’opera non cambia - si esprimano le Camere” : “Alla luce delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ringraziamo per l’impegno, chiederemo che sia il Parlamento ad esprimersi e in aula vedremo l’esito della votazione. Vedremo chi è a favore di un progetto vecchio di 30 anni e chi invece sceglierà di avere coraggio”. La nota congiunta dei capigruppo M5S Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva arriva a pochi minuti dalla svolta sul Tav, annunciata via ...

Tav : voci su dimissioni Toninelli ma lui tiene duro - ‘da Conte attestato stima’ (2) : (AdnKronos) – Chi conosce bene Toninelli fa notare che un’altra partita decisiva per il responsabile del Mit è quella di Aspi, ovvero lo stop ai Benetton dopo il crollo del ponte Morandi di Genova. Oggi Conte sembrerebbe aver blindato il ministro grillino, anche se tra i 5 Stelle c’è chi assicura che, proprio su Autostrade, sarebbe stato attuato su Toninelli una sorta di ‘commissariamento’, spostando la regia ...

Tav : voci su dimissioni Toninelli ma lui tiene duro - ‘da Conte attestato stima’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – Si rincorrono per tutta la giornata, fuori e dentro il governo, le voci di un possibile passo indietro di Danilo Toninelli alla guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. voci che girano anche in ambienti 5 Stelle, dove la permanenza del responsabile del Mit continua ad essere considerata fortemente in bilico. Fatto sta, che a stretto giro dalle parole del premier Giuseppe Conte sul Tav, quel che ...

Il via libera di Conte alla Tav : “Costerebbe di più non farla”. M5S : «Decida il Parlamento» : Il presidente del Consiglio ha ricordato che rompere con la Francia caricherebbe l’intero costo sulle spalle dell’Italia: «Solo il Parlamento può fermare l’opera». Salvini: «Sbloccare i cantieri»

Tav - le reazioni alle parole di Conte : 20.58 "Conte annuncia che il governo è per sì alla Tav. Nella migliore delle ipotesi abbiamo perso più di un anno". Lo dice Zingaretti (Pd). "La Tav si farà. Peccato per il tempo perso", afferma il vicepremier Salvini. "Finalmente -dice Meloni (FdI). Ora per il bene dell'Italia,l'analisi costi/benefici si faccia su Toninelli". Gelmini (FI): "Ora Toninelli dovrebbe scrivere le sue dimissioni". "Chiederemo che il Parlamento si esprima e in Aula ...

Giuseppe Conte cambia idea e va incontro a Salvini : "La Tav si deve fare - costerebbe di più abbandonare tutto" : Giuseppe Conte fa dietrofront: "Non realizzare la Tav costerebbe più che completare il progetto. Il via libera per la linea Torino-Lione è in difesa degli interessi nazionali" ha riferito il premier in una diretta Facebbok. In vista della "risposta da dare all'Europa entro venerdì 26 luglio", il pre

L'inversione di Conte : la Tav va completata. E il M5s piemontese s'infuria : Hanno provato in tutti i modi a portare il treno su un binario morto, a condurlo verso una destinazione diversa da quella prevista. Hanno spiegato che si trattava di un'opera inutile, forse persino dannosa, che andava fermata o, se proprio non ci si riusciva, modificata. Alla fine, come nella miglio

Tav : Conte - ‘non realizzarlo costerebbe molto più che completarlo’ (2) : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – Conte ha inoltre precisato di non aver cambiato idea rispetto al 7 marzo scorso, quando, “con la trasparenza che contraddistingue il mio operato ho illustrato la mia posizione” dicendo “che se fossi chiamato oggi a valutare l’avvio” del Tav “lo indirizzerei in modo diverso, tenterei quindi di impiegare in modo più utile e funzionale, nell’interesse del nostro ...

Tav : Conte - ‘non farla ci esporrebbe a costi rottura accordo con Francia’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “La decisione di non realizzare l’opera ci esporrebbe a tutti i costi derivanti dalla rottura dell’accordo con la Francia”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in un passaggio del suo video su Facebook sul Tav.L'articolo Tav: Conte, ‘non farla ci esporrebbe a costi rottura accordo con Francia’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Tav : Conte - ‘con Macron insistito su piano B - ma Francia contraria’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “Con Macron ho molto insistito” per “pervenire a una modalità alternativa, cioè per operare una revisione del progetto” Tav. Ma “la Francia si è espressa per la conferma della realizzazione dell’opera, ne consegue che se volessimo bloccarla non potremmo farlo condividendo questo percorso con la Francia”. Lo puntualizza il premier Giuseppe Conte, nel corso di una ...

Conte dice sì alla Tav : «Bloccarla costa troppo - solo il Parlamento può decidere di non farla» : «alla luce dei nuovi finanziamenti comunitari non realizzare il Tav costerebbe molto di più che completarlo. E dico questo pensando all'interesse nazionale, che è l'unica ed esclusiva stella polare...