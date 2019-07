Tav | Conte | ‘non farla ci esporrebbe a costi rottura accordo con Francia’

L'inversione di Conte : la Tav va completata. E il M5s piemontese s'infuria : Hanno provato in tutti i modi a portare il treno su un binario morto, a condurlo verso una destinazione diversa da quella prevista. Hanno spiegato che si trattava di un'opera inutile, forse persino dannosa, che andava fermata o, se proprio non ci si riusciva, modificata. Alla fine, come nella miglio

Tav - Conte : “Non realizzarlo costerebbe molto più che completarlo. Questa è la posizione del governo” : “Non realizzare il Tav costerebbe molto più che realizzarlo. E dico questo pensando all’interesse nazionale, che è l’unica ed esclusiva stella polare che guida e guiderà sempre questo governo. Questa è la posizione del governo ferma restando la piena sovranità e autonomia del Parlamento”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook in cui ha spiegato la posizione del governo sulla ...

Sulla Tav Conte dice sì e scongiura la crisi di governo "Non realizzarla costerebbe molto più che completarla" : "Non realizzare la Tav costerebbe molto più che farla". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte posta un video su Facebook per annunciare sostanzialmente il via libera alla Torino-Lione, anche perché - sono le parole del premier - "per bloccare l'opera non potremmo confidare in un mutuo dissenso da parte della Francia e dell'Europa". Segui su affaritaliani.it

Tav - Conte : non farlo costerebbe di più : 20.21 "I fondi europei sono assicurati solo per la realizzazione del Tav e non potremmo farne un uso alternativo. Alla luce di ciò non realizzare il Tav costerebbe molto di più. Dico questo pensando agli interessi nazionali". Così il premier Conte in un video Facebook. "Questa è la posizione del governo,ferma restando la piena autonomia del Parlamento",spiega. "La tratta nazionale per l'Italia potrebbe beneficiare di un contributo Ue pari al ...