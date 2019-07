Tav | Conte | ‘in ballo soldi italiani da gestire come buon padre famiglia’

Tav - Conte : “Non realizzarlo costerebbe molto più che completarlo. Questa è la posizione del governo” : “Non realizzare il Tav costerebbe molto più che realizzarlo. E dico questo pensando all’interesse nazionale, che è l’unica ed esclusiva stella polare che guida e guiderà sempre questo governo. Questa è la posizione del governo ferma restando la piena sovranità e autonomia del Parlamento”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook in cui ha spiegato la posizione del governo sulla ...

**Tav : Conte ringrazia Toninelli - ‘ulteriori fondi Ue grazie a lui’** : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “Ulteriori finanziamenti dell’Unione Europea saranno disponibili grazie all’impegno del ministro Toninelli. Per questo lavoro che lui ha compiuto, lo devo ringraziare pubblicamente”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, nel corso di una diretta Facebook sull’alta velocità.L'articolo **Tav: Conte ringrazia Toninelli, ‘ulteriori fondi Ue grazie a lui’** sembra essere ...

Tav - Conte : non farlo costerebbe di più : 20.21 "I fondi europei sono assicurati solo per la realizzazione del Tav e non potremmo farne un uso alternativo. Alla luce di ciò non realizzare il Tav costerebbe molto di più. Dico questo pensando agli interessi nazionali". Così il premier Conte in un video Facebook. "Questa è la posizione del governo,ferma restando la piena autonomia del Parlamento",spiega. "La tratta nazionale per l'Italia potrebbe beneficiare di un contributo Ue pari al ...

