Tangenziale est | abbattuti ad agosto 500 metri davanti alla stazione Tiburtina

Oasi naturalistica di Vizzolo : Tangenziale Esterna SpA propone al Comune di acquisirla a titolo gratuito la proprietà : Tangenziale Esterna SpA mette nero su bianco in una comunicazione ufficiale, pervenuta, nei giorni scorsi, al Comune di Vizzolo Predabissi, la proposta di acquisire, peraltro a titolo assolutamente gratuito, la proprietà della riserva per l’avifauna prospiciente il Casello di A58-TEEM (33 chilometri da Melegnano ad Agrate interconnessi con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste), che, da tre anni, è diventata meta di bird-watcher e ...

Milano. Incidente in Tangenziale Ovest : morto quarantenne di Vigevano : Un centauro di Vigevano morto in un Incidente in Tangenziale a Milano. E’ il bilancio dello schianto avvenuto in zona

Raggi : riasfaltati 12mila metri quadrati su Tangenziale Est : Roma – “Non solo lavori di manutenzione delle strade di quartiere, ma anche quelli della grande viabilita’. Sono stati riqualificati alcuni tratti della Tangenziale Est, da via dei Campi Sportivi al Ponte Nomentano, direzione San Giovanni, che necessitavano di un intervento urgente. È stato rifatto l’asfalto su un’area complessiva di 12mila metri quadrati. La prossima settimana si procedera’ nel lato opposto, ...

Milano - con il suv travolge e uccide due 26enni in moto sulla Tangenziale : arrestato. Era positivo all’alcol test : Due giovani di 26 anni sono morti la notte scorsa sulla tangenziale Nord di Milano, all’altezza di Cinisello Balsamo, dopo che un suv ha travolto la moto su cui stavano viaggiando. Il conducente dell’auto, 45 anni, è stato arrestato dalla polizia stradale di Arcore con l’accusa di omicidio stradale. E’ risultato anche positivo all’alcol test: aveva una percentuale di alcool nel sangue superiore di cinque volte ...

Ancora acqua in galleria Tangenziale est : nuovamente chiusa : Roma – Nuovo allagamento (e nuova chiusura) nella nuova circonvallazione interna della tangenziale Est di Roma. Sul posto, dalle 15.30, le pattuglie delle polizia locale di Roma Capitale dei gruppi Parioli, Sapienza e Tiburtino. Per motivi di sicurezza e per consentire gli interventi di ripristino al momento e’ chiuso il tratto in direzione San Giovanni (che era stato riaperto questa mattina). Si attende la risoluzione del problema ...