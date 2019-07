Sud | Musumeci | ‘governo Conte non particolarmente attento’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Il presidentecon le regioni del Sud non mi pare abbia un rapportoimprontato ad attenzione ed efficienza”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nellointervenendo alla trasmissione Omnibus su La7. “A volte l’appartenenza anagrafica non significa condizione morale – ha osservato il governatore – Le responsabilità dello Stato, assieme a quelle delle classi dirigenti, sono tante. Per un processo fallimentare in Sicilia si devono attendere oltre cinquemila giorni, la media in Italia è di 2800. Le infrastrutture statali in Sicilia si aspettano da 30 anni, non è una mera rivendicazione, ma la consapevolezza di come questo governo, ma anche quelli che l’hanno preceduto, verso il Sud non ha un’attenzione particolare”. L'articolo Sud:, ...

tempostretto : Un nuovo articolo: (Regionalismo differenziato. Musumeci: 'Aumenta divario tra nord e sud, Conte ci dica i suoi pia… - ParisiSonia : Musumeci su Conte: 'Con le regioni del sud non ha un rapporto improntato ad attenzione e efficienza' - ParisiSonia : Musumeci (Pres. Sicilia): il reddito di cittadinanza è una grande illusione -