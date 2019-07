Spazio | destinazione luna | come le colonie lunari potrebbero preparare il terreno per le

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) A pochi giorni dal 50° anniversario della missione Apollo 11 che vide Armstrong posare per la rima volta piede sulla, diventando il primo uomo a camminare su un mondo diverso dalla Terra, il Dott. Mahesh Anand, esperto di scienze planetarie ed esplorazione presso The Open University, ha spiegato che la presenza di acqua sullae la possibilità di far crescere delle coltivazioni lì hanno reso il nostro satellite un valido posto per l’esplorazione del futuro. Il Dott. Anand fa parte del team di scienziati del Regno Unito che hanno organizzato la mostra “Living on the Moon!” presso la Royal Society Science Exhibition. La mostra ha riunito la ricercare degli ultimi 50 anni e ha mostrato la tecnologia che prepara ilper la futura esplorazionere nei prossimi 50 anni. Il Dott. Anand ha detto ad Express.co.uk: “Le tecnologie sviluppate durante Apollo fornirono una ...

tonini_stef : RT @lanavediteseoed: 'Lo #spazio è nella nostra quotidianità a tal punto che tendiamo a dimenticarlo.' #RobertoBattiston, autore di #FareSp… - lanavediteseoed : 'Lo #spazio è nella nostra quotidianità a tal punto che tendiamo a dimenticarlo.' #RobertoBattiston, autore di… - FondazioneCRC : RT @MoveInArt: dal 12 maggio al 15 dicembre 2019 Destinazione Luna: Il Futuro È Adesso Immersive Interactive Experience Spazio Innov@zione… -