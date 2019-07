Siri | Arata intercettato | «I politici se li usi | li paghi»

Caso Siri - Arata intercettato : i politici quando li usi paghi : Caso Siri, Arata intercettato: i politici quando li usi paghi In alcune intercettazioni, l'imprenditore fa riferimento al rapporto con l’ex sottosegretario leghista e si vanta di averne sostenuto l'ingresso nel governo. Avrebbe anche cercato di far avere un incarico agli Esteri al figlio. Ira Di Maio: “Fatto ...

Caso Siri - Di Maio : “Arata ha provato a manipolare la mia nomina a ministro. Fatto gravissimo” : "Sono tranquillo perché il M5S ha bloccato gli emendamenti sull’eolico che voleva quel signore, Arata, forse per conto di Nicastri. Ma se qualcuno ha provato a controllare e sabotare l’azione di M5s al governo vogliamo massima chiarezza": così Luigi Di Maio commenta le ultime novità del Caso Siri.Continua a leggere

«Arata fece pressioni perché Siri avesse un incarico nel Governo» - le intercettazioni della Dia : «Nei giorni precedenti alla formazione dell'attuale governo, Paolo Arata si prodigava, su richiesta esplicita di Armando Siri, affinché quest'ultimo ottenesse un importante...

Caso Siri - Di Maio : “Arata tentò di manipolare il governo. Gravissimo - pretendo chiarezza” : Dalle intercettazioni si evince che “c’è stato un momento in cui mentre si formava il governo qualcuno come Arata ha dichiarato di volermi controllare nominando un sottosegretario agli Esteri dove si pensava andassi. E’ un fatto Gravissimo. Se qualcuno, esterno al governo, ha provato a manipolare le scelte di governo mi aspetto – e lo chiederò alla magistratura – la massima chiarezza. Se qualcuno ha provato a controllare ...

Caso Siri - Arata intercettato "Salvini ha chiamato casa nostra..." : "Ieri sera c'è stato Armando da noi, Di Maio vuole andare alle attività produttive". Così Paolo Arata, ex parlamentare di Forza Italia indagato per corruzione, parlava con il figlio Francesco il 23 maggio dello scorso anno. Il dialogo compare nell'informativa della Dia di Trapani. "Che... Segui su affaritaliani.it

Siri - ecco le nuove intercettazioni di Arata : "Salvini ha chiamato casa nostra" : Le parole dell’ex consulente del ministro dell'Interno svelano alcuni retroscena della formazione del governo, per nomina del sottosegretario oggi indagato per corruzione. La Dia precisa però che non risultano intercettazioni fra il capo della Lega e il faccendiere

Caso Siri - Arata intercettato : “I politici come banche - li usi e paghi. Nel dl rinnovabili faccio mettere quello che voglio” : “Ci mettiamo mano al 100% al decreto sulle rinnovabili, l’ho fatto bloccare. Facciamo mettere quello che vogliamo“. L’imprenditore Paolo Arata parlava così al figlio Francesco mentre era intercettato dalla Dia di Trapani il 17 maggio 2018. L’ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l’energia si sentiva “forte della provata disponibilità di Armando Siri“, scrivono gli inquirenti. ...

Caso Siri - l’intercettazione di Arata : "Gli do 30mila euro" : Nuove indiscrezioni sul Caso che riguarda l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri. Dagli atti depositati in vista dell’incidente probatorio in programma il 25 luglio, emerge un’intercettazione dell’imprenditore Paolo Arata che sta facendo molto discutere in queste ore. "Gli do 30 mila euro perché sia chiaro tra di noi, io ad Armando Siri, ve lo dico...", la frase incriminata pronunciata da Arata e che risale a settembre del ...

Il re dell’eolico Nicastri accusa il leghista Siri : “Arata gli promise 30mila euro” : L'ex sottosegretario leghista, Armando Siri, e Paolo Arata vengono accusati dalle testimonianze di Vito Nicastri, il re dell'eolico vicino ai clan, e del figlio Manlio. I due riportano che Arata aveva promesso di dare 30mila euro a Siri nel caso in cui fosse passato un emendamento. Ma l'emendamento non fu poi approvato.Continua a leggere

Caso Siri - Nicastri e Arata confermano ai pm l’intercettazione chiave : “Gli do 30mila euro perché sia chiaro tra di noi” : “Gli do 30mila euro perché sia chiaro tra di noi, io ad Armando Siri, ve lo dico…”. Queste le parole pronunciate dall’imprenditore Paolo Arata, indagato dalla procura di Roma, nell’intercettazione ambientale in cui tira in ballo l’ex sottosegretario alle Infrastrutture, anch’egli finito nel registro degli indagati per l’accusa di corruzione. l’intercettazione risale al settembre del 2018 ed è contenuta negli atti depositati dai ...

Arata al figlio di Nicastri : «Siri? Gli do 30 mila euro» : Messo di fronte alle intercettazioni, Manlio Nicastri non ha potuto negare. E ha ammesso di essere a conoscenza del piano di Paolo Arata: corrompere l?ex sottosegretario della Lega, Armando...

Caso Siri - Arata intercettato : «Gli do 30mila euro» : «Gli do 30 mila euro perché sia chiaro tra di noi, io ad Armando Siri, ve lo dico...». Queste le parole pronunciate dall'imprenditore Paolo Arata, indagato dalla procura di...

Caso Siri - l’intercettazione di Arata : «Gli do 30mila euro» : «Gli do 30 mila euro perché sia chiaro tra di noi, io ad Armando Siri, ve lo dico...». Queste le parole pronunciate dall'imprenditore Paolo Arata, indagato dalla procura di...

Ecco l’intercettazione di Arata : “A Siri gli do 30mila euro” : "Gli do 30mila euro perche' sia chiaro tra di noi, io ad Armando Siri, ve lo dico...". Sarebbe questa l'intercettazione ambientale del settembre 2018 in cui l'imprenditore Paolo Arata, indagato per corruzione dalla Procura di Roma, tira in ballo l'ex sottosegretario anch'egli indagato nella Capitale. L'intercettazione e' citata nelle carte depositate dai pm in vista di un incidente probatorio, fissato per il 25 luglio, finalizzato a ...