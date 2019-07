Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma – “Bene che idella Sanita’ regionale siano ine bene che si stia preparando l’uscita da un commissariamento lunghissimo come annunciato dall’assessore regionale alla Sanita’ Alessio D’Amato e come confermato dalla Corte deidel Lazio. Ma i numeri devono andare di pari passo con la realta’ percepita e vissuta dai 40mila dipendenti del Ssr, dai 25mila della sanita’ privata e dai milioni di cittadini che ogni giorno si rivolgono alle strutture sanitarie laziali per la cura e l’assistenza. Su questo c’e’ moltissimo da”. Cosi’ in una nota Natale Di Cola, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari generali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio dopo l’annuncio dell’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio e in attesa del tavolo di ...

romadailynews : Sindacati: conti in ordine cosa positiva, ora bisogna fare #assunzioni straordinarie: #Roma… - AnsaSardegna : Sit in lavoratori saline Conti Vecchi. Piu (Ugl), nuova azienda non si è confrontata con sindacati #ANSA - matteograsso4 : @Corriere @IaconaRiccardo Coi sindacati parla Salvini, ma Conte va a fargli d'avvocato d'ufficio alla Camera. I Conti tornano -